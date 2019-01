Magdeburg. Ab dem 6. März will die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) binnen vier Wochen mindestens 50.000 Unterschriften für ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen sammeln. Landesbischöfin Ilse Junkermann bezeichnet das Vorhaben als ein "Bekenntnis zur Schöpfung."

Tempolimit von 130 km/h auf deutschen Autobahnen? Wenn es nach der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) geht, soll das bald zur Realität werden. Wie unter anderem die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, sollen von Aschermittwoch (6. März) an binnen vier Wochen in einer entsprechenden Petition 50.000 Unterschriften zusammenkommen. Das habe EKM-Gemeindedezernent Christian Fuhrmann in Magdeburg angekündigt.

Fuhrmann argumentiert mit weniger Verkehrstoten

Werde das Ziel erreicht, soll es zu einer öffentlichen Anhörung im Petitionsausschuss des Bundestages kommen. "Wir wollen eine gesellschaftliche Diskussion anstoßen", so Fuhrmann. Deutschland sei das einzige Land in der EU, in dem es kein Tempolimit auf Autobahnen gebe.

Dabei spreche vieles dafür: Es sei ein sofortiger und kostenloser Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen, es gebe weniger Reifenabrieb und Lärm. Außerdem werde die Verkehrssicherheit erhöht, sagte Fuhrmann und verwies auf einen statistisch nachweisbaren Zusammenhang zwischen Tempolimit und weniger Verkehrstoten. "Wirtschaftlich tut das niemandem weh."

Landesbischöfin Junkermann: "Bekenntnis zur Schöpfung

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland wurde 2009 als Zusammenschluss der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen gegründet und hat rund 700.000 Mitglieder.

Bereits seit längerer Zeit befasst sie sich mit Umweltthemen. Landesbischöfin Ilse Junkermann sagte, der Einsatz für ein Tempolimit sei ein "Bekenntnis zur Schöpfung." Hier nehme die Kirche Verantwortung wahr. Es habe auch einen Beschluss des Landeskirchenrats zum Thema gegeben, der laut Fuhrmann aber nicht unumstritten war. "Wir haben in unseren eigenen Gremien heftig diskutiert."

2017: 20.928 Unfälle auf Autobahnen mit Verletzten

Forderungen nach Tempolimits gibt es in Deutschland bereits seit Jahren immer wieder. Die Deutsche Umwelthilfe setzt sich für eine Begrenzung von 120 Kilometer in der Stunde auf Autobahnen ein, auch die Linke und die Grünen fordern generelle Tempolimits. CDU/CSU und SPD setzen auf gezielte beziehungsweise flexible Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Vor allem in den sozialen Netzwerken wird das Thema regelmäßig sehr kontrovers diskutiert. Die einen fühlen sich durch ein Tempolimit entmündigt, andere argumentieren mit Sicherheit. Laut dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat registrierte die Polizei im Jahr 2017 20.928 Verkehrsunfälle mit Personenschaden auf deutschen Autobahnen. 409 Menschen kamen dabei ums Leben, 16 mehr als im Vorjahr.