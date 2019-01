Frankfurt. Ein erneut mit "NSU 2.0" unterzeichneter und mit sehr persönlichen Daten versehener Drohbrief an die Frankfurter Anwältin Seda Başay-Yıldız zeigt für Hans-Joachim Funke "die Schwäche des Rechtsstaats Hessen" auf. Der Rechtsextremismus-Experte fordert Konsequenzen.

Zum zweiten Mal binnen weniger Monate erhielt die prominente Anwältin Seda Başay-Yıldız offenbar einen Drohbrief, der mit NSU 2.0 unterzeichnet war. Der Inhalt bezieht sich auf sensible, persönliche Daten und enthält laut Medienberichten Hinweise darauf, dass die Verfasser einer hessischen Polizeibehörde angehören – wie beim ersten Drohbrief aus dem Sommer 2018.

Die Spur führte zur Polizei

Die Juristin hatte fünf Jahre lang die Familie eines der NSU-Opfer vertreten und ist daher einiges an Gegenwind gewohnt. Doch nachdem sie sich dazu entschieden hatte, islamistische Gefährder wie den angeblichen Leibwächter des Terroristenanführers Osama bin Laden vor Gericht zu vertreten, koche die ihr entgegengebrachte Wut über, sagte sie der Süddeutschen Zeitung (SZ).

Im August hatte die Frankfurter Anwältin bereits ein Schreiben per Fax erhalten, in dem damit gedroht worden war, ihre Tochter zu "schlachten". Nebst wüster Beschimpfungen enthielt das Schreiben aber auch den richtigen Vornamen der Tochter von Seda Başay-Yıldız sowie korrekte Straße und Hausnummer der Familie. Ihre Privatadresse habe sie schon vor Jahren aus dem Telefonbuch streichen lassen und den Namen ihrer Tochter hatte sie laut eigenen Angaben nie öffentlich genannt.

Damals führte die Spur der Ermittler des hessischen Landeskriminalamts (LKA) in die eigenen Reihen – zum 1. Frankfurter Revier der Polizei. Im Visier ist seither eine Gruppe von fünf Polizeibeamten, die bereits vom Dienst suspendiert wurden. Sie sollen über den Messengerdienst Whatsapp ausländerfeindliche und NS-verherrlichende Nachrichten ausgetauscht haben. Deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung und der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole.



Unterzeichnet mit "NSU 2.0"

Obwohl die vermeintlichen Verfasser des ersten Drohbriefs nun suspendiert sind, bekam Seda Başay-Yıldız nun also ein weiteres Fax, wie die Süddeutsche Zeitung am Sonntag zuerst berichtete. Es ist erneut mit "NSU 2.0" unterzeichnet und enthält demnach vertrauliche Informationen, wie sie eigentlich nur in Polizeidatenbanken zu finden sind.

Darunter die Namen von Başay-Yıldız' Vater, Mutter, Mannes und Tochter. "So etwas kann man nicht über die sozialen Netzwerke herausfinden", erklärt die Betroffene und ergänzt: "Und mein Vater ist 79, der ist nicht auf Facebook oder sonstwo aktiv."

Polizei rät Basay-Yildiz, sich zu bewaffnen

Außerdem bezieht sich der Inhalt des zweiten Drohbriefs direkt auf die Konsequenzen – die Suspendierung von fünf Frankfurter Polizeibeamten – des ersten Schreibens: "Dir hirntoten Scheißdöner ist offensichtlich nicht bewusst, was du unseren Polizeikollegen angetan hast! Allerdings kommt es jetzt richtig dicke für dich, du Türkensau! Deiner Scheiß (Name der Tochter) reißen wir den Kopf ab ... und der Rest eurer Dönercrew wird ebenfalls kompetent betreut werden."

Den einzigen Schutz, den die Polizei Başay-Yıldız bisher offeriert habe, sei das Angebot, ihr zum Selbstschutz einen Waffenschein zu besorgen. "Ich soll mich bewaffnen? In Deutschland? Nur, um meiner Arbeit als Anwältin nachzugehen?" Bislang war sie davon ausgegangen, dass für den Schutz der Bürger die Polizei zuständig sei. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt erklärte, sie gebe keine Auskunft, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Die suspendierten Polizisten machten bisher keinerlei Angaben, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet.

Droht eine Neuauflage der mordenden Nazi-Gruppe?

Für Rechtsextremismus-Experte Hans-Joachim Funke hat die aktuelle Situation um Seda Başay-Yıldız zwar noch keine NSU-Ausmaße angenommen, aber "natürlich wird so das Feld für rechtsradikale Gruppen bereitet", sagt er. Es sei eine netzwerkartige Bedrohung der Familie von Başay-Yıldız und ein "Skandal", dass es nach fünf Monaten weder dem LKA noch der Staatsanwaltschaft oder dem Innenminister gelungen sei, den Fall aufzuklären.

"Das zeigt die Schwäche des Rechtsstaats Hessen", meint Funke und nimmt Ministerpräsident Volker Bouffier in die Pflicht: "Er steht auf der Kommandobrücke und muss jetzt zeigen, dass er seine Mannschaft im Griff hat." Der Druck müsse erhöht werden. Das gehe auch mittels Untersuchungsausschuss gegen Innenminister Peter Beuth im Parlament. Eine Anfrage an die Pressestelle der CDU in Hessen mit der Bitte um ein Statement von Volker Bouffier blieb bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels unbeantwortet.

"Wenn dort jetzt nicht klare Kante gezeigt wird, liegt die Vermutung einer Vertuschung nicht fern", sagte der Politikwissenschaftler. Aber auch die Öffentlichkeit müsse mehr Druck erzeugen. Das gelte für Medien ebenso wie für Parteien und Politiker. Schließlich beschütze sie als Anwältin von Geflüchteten oder NSU-Opfern die Rechte des Rechtsstaats, da sollte es auch gelingen sie und ihre Familie zu schützen, bekräftigt Funke.

Druck der Opposition

Einige Politiker der Opposition im hessischen Parlament kamen der Forderung von Hajo Funke bereits zuvor und kritisierten Innenminister Peter Beuth: "Unerträglich" sei der Vorfall, twitterte SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel am Montag.

Auch der innenpolitische Sprecher Hermann Schaus der Linken in Hessen kritisiert die Landesregierung gegenüber dem Hessischen Rundfunk: "Ich bin mehr als erstaunt und auch sauer, dass Beuth die Informationen dem Parlament vorenthalten hat"

