"Es wird noch so viel passieren in Westminster in den nächsten Tagen, bevor deutlich wird, was Großbritannien will", so Irlands Außenminister Simon Coveney im Gespräch mit dem Sender RTE. Für die Regierungen der EU sei es deshalb schwierig, hilfreich zu reagieren. "Wir müssen diese Woche die Nerven behalten." Coveney geht davon aus, dass Premierministerin Theresa May das für heute Abend angekündigte Misstrauensvotum im Parlament übersteht. Auch er betont, dass die EU aber "nicht in der Stimmung" sei, die Bedingungen für den Austritt der Briten nachzuverhandeln.