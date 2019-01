"Deal or no Deal" - wie entscheiden die Mitglieder des "House of Commons"? Am Dienstag, 15. Januar, steht im britischen Unterhaus die Abstimmung über den Brexit-Deal an, auf den sich London und Brüssel geeinigt haben. Der Ausgang ist völlig offen. Findet die britische Regierungschefin Theresa May keine Mehrheit, drohen Großbritannien bei einem ungeregelten EU-Austritt am 29. März chaotische Verhältnisse in allen Lebensbereichen. Alle wichtigen News & Infos ab 18.00 Uhr im Liveblog.