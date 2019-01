"Deal or no Deal?" Das britische Parlament stimmt heute über das mit der Europäischen Union ausgehandelte Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May ab. Die 650 Abgeordnetenhaben es in der Hand, ob und wie der für den 29. März angekündigte britische EU-Austritt kommt - und wie stark er Bürger, Unternehmen und Politik erschüttert. Alle Entwicklungen ab 18.00 Uhr im Liveblog.