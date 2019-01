Osnabrück/Berlin. Müll ohne Ende: Seit der Jahrtausendwende hat sich die Verpackungsmenge hierzulande verdoppelt. Mit 220 Kilogramm pro Person sei Deutschland EU-Spitzenreiter, sagte Umweltministerin Svenja Schulze gestern. Mit einem neuen Register und strengeren Recycling-Quoten sie jetzt die Kehrtwende schaffen. Eine Analyse:

Wie viel Verpackungsmüll wird in Deutschland produziert? 2016 fielen laut Umweltbundesamt 18,2 Millionen Tonnen an. Knapp die Hälfte stammt aus Privathaushalten, das meiste sind Großverpackungen der Industrie. 8,1 Millionen Tonnen Müll sind aus Papier, Pappe und Karton, hier hat vor allem der Boom im Online-Handel die Müllmengen hochschnellen lassen. Holz liegt mit 3,2 Millionen Tonnen auf Rang 2 der Verpackungsmaterialien, gefolgt von Kunststoff mit 3,1 Millionen Tonnen und Glas mit 2,8 Millionen Tonnen.

Wie will die Regierung für weniger Müll sorgen? Zum 1. Januar ist das Verpackungsgesetz in Kraft getreten. Es enthält strengere Recycling-Quoten: Für Glas steigt sie von bisher 75 auf 90 Prozent bis 2022. Auch Papier und Pappe sollen langfristig zu 90 Prozent statt bisher zu 70 Prozent recycelt werden. Für Getränkekartons steigt die Quote von 75 auf 80 Prozent bis 2022. Bei Kunststoffen soll die wertstoffliche Verwertung von 36 auf 58,6 Prozent in diesem und bis 2022 auf 63 Prozent gesteigert werden. Ehrgeizig ist auch das Ziel für sonstige Verbundverpackungen. Hier soll es von 55 Prozent bis 2022 auf 70 Prozent hoch gehen.

Gelingt das ohne Sanktionen? Experten bezweifeln das. Umweltministerin Svenja Schulze setzt aber vorerst auf eine bessere Kennzeichnung: In den Supermarktregalen müssen Mehrweg- und Einwegprodukte klar gekennzeichnet sein. Überdies gilt für mehr Getränke eine Pfandpflicht.

Was bringt das neue Verpackungsregister LUCID? Seit 1993 sind Unternehmen, die Verpackungen vom Kaffeebecher bis zur eingeschweißten Gurke in Umlauf bringen, verpflichtet, Entgelte an die dualen Systeme zu entrichten, um sich an den Kosten für Sammlung, Sortierung und Recycling zu beteiligen. Tatsächlich stiehlt sich bislang der Großteil der Händler aus der Verantwortung. Seit 1. Januar müssen sich deswegen alle betroffenen Unternehmen in der in Osnabrück ansässigen Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) eintragen.

Und wer nicht mitmacht? Trittbrettfahrer, die sich nicht eintragen und nichts bezahlen, können mit einem Bußgeld belegt werden oder ihre Betriebsgenehmigung verlieren. Das neue Register zeigt schon Wirkung: Die Zahl der eingetragenen Unternehmen hat sich von 60 000 bis zum 14. Januar auf 130 000 fast verdoppelt. Bis Ende des Jahres rechne man mit 250 000 Registrierungen, sagte ZSVR-Vorstand Gunda Rachut gestern in Berlin.

Wird allein das Register zur Müllvermeidung führen? Für Müll, der leichter zu recyceln ist, müssen die Unternehmen weniger Entgelt zahlen. Überdies sollen Imagekampagnen und eine bessere Sortierung zur Trendwende beisteuern.

Wie sieht es in Europa aus? Insgesamt, über alle Arten von Verpackung hinweg, lag die europaweite Recycling-Vorgabe 2016 bei 55 Prozent. Laut Eurostat lagen die Belgier mit knapp über 80 Prozent EU-weit an der Spitze, gefolgt von Dänemark und Tschechien. Deutschland kam mit rund 70 Prozent auf Rang 5.



Wer ist Vorbild? Wenn es um besonders recyclingfreundliche Verpackungen geht, sind unter anderem Italien und Frankreich deutlich weiter als die Bundesrepublik. In beiden Ländern richtet sich die Höhe der Gebühren schon heute nach der Recyclingfähigkeit. Zudem sind Verpackungen aus nicht-recyceltem Plastik in Frankreich erst jüngst teurer geworden. Die Regierung will ab 2025 nur noch Verpackungen aus recyceltem Plastik zulassen. Bislang sind die Franzosen allerdings Recyclingmuffel. Nur rund 22 Prozent des Plastiks werden wiederverwertet.



Was tut die EU noch im Kampf gegen Plastikmüll? Laut EU-Kommission entstehen jedes Jahr allein in der EU 26 Millionen Tonnen Plastikmüll. Davon werde weniger als 30 Prozent zur Wiederverwertung gesammelt. Um den Plastikmüll zu reduzieren, werden Plastikbesteck und -geschirr sowie Strohhalme aus Plastik, Wattestäbchen und andere Wegwerfprodukte aus Plastik ab 2020 verboten. Wie die einzelnen EU-Staaten aktuell mit dem Plastik-Problem umgehen, ist dabei ganz unterschiedlich. In Frankreich zum Beispiel sind in Supermärkten – anders als in Deutschland – die dünnen Plastiktüten an der Obst- und Gemüsetheke längst verboten. Das macht rund 17 Milliarden Tüten weniger, so die letzten Zahlen aus 2015.