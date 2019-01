Auch die Schattenseiten der Landwirtschaft gehören in den Unterricht

Osnabrück. Der Bauernverband kritisiert die häufig romantische oder negative Darstellung der Landwirtschaft in Schulbüchern. Das Material müsse überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden. Ein berichtigter Einwand oder bloß eine Image-Kampagne der Bauern? Ein Kommentar.

„Die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln“ lautet ein altes Sprichwort, das auch im Deutschland des 21. Jahrhunderts der Vorstellung vieler Menschen von Landwirten und ihrem Beruf entspricht. Doch richtig ist vielmehr: Die größten Knollen erntet der Landwirt mit dem meisten Wissen um sein Fach und dem besten Umgang mit seinen Ackerflächen. Und ja, auch die richtigen Hilfsmittel geben den Ausschlag.

Die Zahl der Bauernhöfe nimmt immer weiter ab. Dafür, dass der Landwirte-Nachwuchs von den Höfen flüchtet, macht der Dachverband auch das schlechte Image der Branche verantwortlich. Da ist es nachvollziehbar, dass der Bauernpräsident fordert, die Schulbücher zu überprüfen, um die Landwirtschaft schon bei den Kindern positiver zu besetzen. Sachlich sollte die Darstellung der Branche aber schon sein. Also dürfen auch die Schattenseiten der modernen Landwirtschaft nicht ausgespart werden.

Es muss sich zeigen, inwieweit das Gefühl der Landwirte, ihre Zunft würde in den Büchern eindimensional dargestellt werden, bestätigt wird. In diesem Sinne ist die Initiative der Regierung in Baden-Württemberg, das Material auf Stereotype zu untersuchen, sinnvoll. Nachhilfe in Sachen Lebensmittelherstellung kann zumindest niemandem schaden, nicht den Schülern, und auch nicht der gesamten Gesellschaft.