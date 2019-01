Warum Parteien so wichtig sind

In Frankreich gehen die Proteste der Gelbwesten weiter, trotz Zugeständnissen von Präsident Emmanuel Macron. Foto: Rafael Yaghobzadeh/dpa

Osnabrück. Mehr als 84.000 Menschen haben am Wochenende an Protesten der Gelbwesten in Frankreich teilgenommen, schätzt das Innenministerium. Die Bewegung hat damit auch nach neun Wochen nicht an Kraft verloren, die Regierung von Präsident Macron kann sie trotz Zugeständnissen nicht eindämmen. Das wundert kaum und offenbart das Dilemma: Es fehlt schlicht an Ansprechpartnern. Ein Kommentar.