Schutz für türkische Asylsuchende in Deutschland ist konsequent

Treibt mit seiner Willkürpolitik viele seiner Landsleute ins Ausland: der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Foto: Adem Altan/AFP

Osnabrück. Die Zahl der Asylsuchenden aus der Türkei steigt seit dem Putsch stetig an. Etwa jeder zweite Bewerber hat zuletzt Schutz in Deutschland erhalten. Das ist richtig so.