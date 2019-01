Osnabrück. Landwirtschaft werde in Schulbüchern falsch dargestellt, beklagen Bauern. In Süddeutschland lässt die Regierung jetzt Unterrichtsmaterial prüfen. Und im Norden?

Der Bauernverband hat die Beschreibung der Landwirtschaft in Schulbüchern kritisiert. Verbandspräsident Joachim Rukwied sagte im Interview mit unserer Redaktion, in vielen Büchern würde die Landwirtschaft entweder romantisiert „oder nur negativ dargestellt.“

Rukwied forderte, dass die Unterrichtsmaterialen aktualisiert werden und ein realistisches Bild der Landwirtschaft zeichnen. „Eine bundesweite Überprüfung wäre sehr sinnvoll“, so Rukwied.

Er forderte die Bundesländer auf, sich ein Vorbild an Baden-Württemberg zu nehmen. Hier hatte sich der Landfrauenverband Württemberg-Hohenzollern um Vorsitzende Juliane Vees bei der Landesregierung beschwert.



Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, sie habe Verständnis für das Anliegen „und deswegen auch eine Prüfung der Schulbücher zugesichert.“ Unterrichtsmaterialien müssten Themen ausgewogen beleuchten. Eisenmann:

„Wenn das bei der Darstellung der Landwirtschaft in einigen Schulbüchern nicht so sein sollte, werden wir nachjustieren.“ Susanne Eisenmann, Kultusministerin Baden-Württemberg

Die Kultusministerien in den norddeutschen Bundesländern sehen offenbar keinen Handlungsbedarf. „Die Schulen in Niedersachsen sind eigenverantwortlich, das heißt, dass sie selbst entscheiden können, welche Unterrichtsmaterialien sie verwenden“, heißt es aus Hannover. Dem Ministerium seien zudem keine Beschwerden in Sachen Landwirtschaft in Schulbüchern bekannt.



Auch in Schleswig-Holstein sind die Materialien Sache der Schulen. Es gebe keinen „Schulbuchkanon“, den die Landesregierung vorschreibe, sagt ein Sprecher. Beide Nordländer sind nach eigener Auffassung also nicht zuständig. Und das Ministerium in Mecklenburg-Vorpommern sieht „gegenwärtig keine Veranlassung für eine Prüfung der Lehrbücher“, verweist aber an die Verlage. Die seien „originär für die Inhalte von Schulbüchern zuständig“.

Anzeige Anzeige

"Möglichst ideologiefreie Lerngrundlage"

Einer der größten Schulbuchverlage ist die Westermann-Gruppe aus Braunschweig. Die Autoren der entsprechenden Agrarbeiträge stünden in engem Kontakt mit Fachleuten, versichert eine Unternehmenssprecherin. „Ziel ist es, eine möglichst aktuelle und ideologiefreie Lerngrundlage zu schaffen.“ Themen würden dabei aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, sodass Schüler „in Abwägung verschiedener Positionen befähigt werden, sich ein eigenes Urteil zu bilden.“

Auf Anfrage verweist das Landvolk Niedersachsen auf ein Arbeitsblatt, dass mit dem Titel „Massentierhaltung“ überschrieben ist. Weiter heißt es:

„Die Tiere leben in der Regel auf sehr engem Raum. Meist sehen sie während ihres ganzen Lebens nie das Tageslicht, da sie in engen Ställen und Hallen eingepfercht sind.“ Auszug aus einem Arbeitsblatt

Tiere würden deswegen häufig krank oder entwickelten Verhaltensstörungen. Der Appell am Ende: „Lieber für Bioprodukte etwas mehr bezahlen und dafür etwas seltener Tierisches auf dem Teller!“



Die Darstellung sei „fachlich nicht korrekt, teilweise völliger Unsinn oder einfach nur absurd“, heißt es vom Bauernverband in Hannover. Andere Landwirte kritisieren veraltete Darstellungen. So ein Schulbüchern davon die Rede, Schweine bekämen Antibiotika, um schneller zu wachsen. Dies ist tatsächlich seit Jahren verboten.

Vielerorts versuchen Landwirte und ihre Dachverbände das Bild ihres Berufsstandes selbst frühzeitig zu beeinflussen. Neben Unterrichtsmaterialien geht es dabei auch um Hofbesichtigungen. Allerdings versucht auch die Gegenseite Einfluss zu nehmen. Die Tierrechtsorganisation Peta beispielsweise bietet eigene Unterrichtsmaterialien unter dem Titel „Mitgefühl vermitteln“ an. Die Organisation lehnt Tierhaltung komplett ab.