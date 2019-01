Bremen. Die Bremer Polizei hat das Video veröffentlicht, das den Angriff auf AfD-Politiker Frank Magnitz zeigt. Von einer Attacke mit einem Kantholz, wie von der AfD behauptet, ist nichts zu sehen.

Die Polizei Bremen hat das Video des Angriffs auf AfD-Politiker Frank Magnitz veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie sich drei Männer in der Dunkelheit dem Politiker von hinten nähern. Einer der Täter springt Magnitz mit dem Ellbogen in den Nacken, woraufhin Magnitz zu Fall kommt. Mutmaßlich hat sich der AfD-Mann dabei die große Platzwunde am Kopf zugezogen.

Die Polizei rief eine Öffentlichkeitsfahndung aus. Polizei und Staatsanwaltschaft fragen: "Wer kann Hinweise auf die Täter geben?" Der Kriminaldauerdienst ist unter 0421/362-3888 erreichbar. Für Hinweise die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung der Täter führen, lobt die Staatsanwaltschaft Bremen eine Belohnung von 3000 Euro aus.



Die Polizei Bremen bietet weiterhin die Möglichkeit, Bilder und Videos über das Hinweisportal hochzuladen. Unter folgendem Link gelangt man auf das entsprechende Portal: https://hb.hinweisportal.de/

Fall erregt große Aufmerksamkeit

Der Angriff hat parteiübergreifend Empörung ausgelöst. Die Partei scheint den Fall instrumentalisieren zu wollen – das kritisierte zumindest Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der jede Form der Gewalt verurteilte, egal ob von links oder rechts. Beim Neujahrsempfang im Berliner Schloss Bellevue sagte er, er wünsche sich, "dass ein Angriff wie in Bremen nicht instrumentalisiert wird, um Gräben noch tiefer zu graben".

