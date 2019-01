Michael Cohen, Ex-Anwalt des heutigen US-Präsidenten, verlässt im August 2018 das Bundesgericht in New York. Foto: Mary Altaffer/AP

Washington. In der sogenannten Russlandaffäre um Donald Trump will der frühere Anwalt des Präsidenten, Michael Cohen, im Februar vor dem Kongress aussagen. Cohen habe sich bereiterklärt, am 7. Februar vor dem Aufsichtskomitee des Repräsentantenhauses zu erscheinen, teilte der Ausschuss am Donnerstag mit.