Weil die Demokraten nicht nachgeben, könne er nicht nach Davos reisen, so Präsident Trump. Foto: Imago/Kevin Dietsch

Washington. Über Twitter hat Donald Trump verkündet, dass er nicht am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen wird. Er werde die "sehr wichtige Reise" wegen der Unnachgiebigkeit der Demokraten absagen müssen, so der US-Präsident.