Die SPD braucht Mut und Klarheit für das Wahljahr 2019

Osnabrück. Inmitten der größten Krise innerhalb der jüngeren Parteigeschichte sucht die SPD nach Wegen, um rechtzeitig zur Europawahl im Mai das Vertrauen der Bürger wiederzugewinnen. Modernisierung kann für die Partei auch bedeuten, sich auf Gutes aus der Vergangenheit zu besinnen.

Theoretisch können sich viele Menschen vorstellen, die SPD zu wählen. In der Praxis lassen sie es dann aber doch. Wenn Ex-Parteichef Sigmar Gabriel also einen „perfekten Sturm“ sieht, der sich gegen die SPD richtet und der sein Zentrum in der Enttäuschung der Kernwählerschaft hat, so sollte die Partei daraus entsprechende Konsequenzen ziehen.

Modernisierung kann für die Partei auch bedeuten, sich auf Gutes aus der Vergangenheit zu besinnen. Viele Menschen erleben die Globalisierung und den digitalen Kapitalismus im Alltag als gnadenlosen Ausbeutungsprozess, der immer stärker auch in die Mitte der Gesellschaft hineinwirkt. Will die SPD überleben, muss sie sich an ihre Wurzeln, den Schutz der Arbeitnehmer, erinnern und beweisen, dass der Staat die Oberhand gegenüber Konzerninteressen behält.

Nachdem die Politik – auch die SPD – den Kräften des Marktes über Jahre lange Leine gelassen hat, ist es Zeit, Auswüchse zu korrigieren. Die Bürger wollen einen starken Staat in dem Sinne, dass er eine verlässliche Daseinsvorsorge garantiert, dass er Schutz bietet und jedem die Chance, in Eigenverantwortung seines Glückes Schmied zu werden.

Der Wille zum Aufbruch ist in der SPD spürbar – und auch die Furcht, eigenen Ansprüchen nicht genügen zu können. Wenn die SPD scheitert, dann an sich selbst. Es wäre schade.