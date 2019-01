Diese Runde geht an Donald Trump

Osnabrück. Eines darf man nicht vergessen: Die Grenzmauer zu Mexiko war eines der zentralen Wahlkampfversprechen des Donald Trump. Auch dafür wurde er ins Amt gewählt. Dass Trump diese Versprechen jetzt umsetzt, begeistert verständlicherweise seine Anhänger und darf als Beleg dafür gelten, dass der ansonsten für seine Sprunghaftigkeit bekannte US-Präsident zu seinem Wort steht. Wie kann man das einem Politiker vorwerfen? Ein Kommentar.

Auch wenn in Deutschland der Begriff „Mauerbau“ ungute Erinnerungen auslöst, ist das in den USA ganz anders. Die Forderung, die Grenze nach Süden besser zu sichern, ist durchaus populär, laut Umfragen sind immerhin 41 Prozent der Bevölkerung dafür. Hinzu kommt: Der Plan ist kein bisschen neu. Schon Trumps Vorgänger – darunter auch Barack Obama – ließen schon große Teile der 3144 Kilometer langen Grenze mit Absperrungen und Zäunen sichern.



Die Demokraten machen gerade den Fehler, die Popularität der Trump'schen Idee zu unterschätzen - ebenso wie seine Beharrlichkeit. Ihre Blockadehaltung und die mitverschuldete Haushaltssperre dürfte den Demokraten genauso schaden. Denn wer sagt, dass die Bürger für den Shutdown nur ihren Präsidenten verantwortlich machen? Dieser hat in seiner Rede zur Nation immerhin schon einen Ausweg angedeutet. Am Ende könnte ein schmutziger Deal eines cleveren Geschäftsmanns stehen, nämlich den Zaun aus Stahl auszubauen statt eine Mauer aus Beton. Dann könnte er sich mit den Demokraten finanziell in der Mitte treffen. Diese Runde könnte an Trump gehen, weil er sich darauf versteht, die Sorgen der Menschen in politische Erfolge umzumünzen. (Lesen Sie auch den Faktencheck zur Rede an die Nation)