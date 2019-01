Berlin. Was ist gesunde Kost und was nicht? Eine schwierige Frage, wie Agrarministerin Julia Klöckner zugibt. Sie esse wegen ihres Jobs „sehr unregelmäßig" und schaue, „was ich gerade kriege", erzählt die CDU-Politikerin gestern in Berlin bei der Vorstellung eines „Ernährungsreports“ mit dem schönen Titel „Deutschland, wie es isst".

Demnach stehen die meisten Bundesbürger (37 Prozent) wenigstens ein paarmal in der Woche in der Küche am Herd. 40 Prozent kochen täglich. 91 Prozent legen Wert auf gesundes Essen. Aber 99 Prozent sagen auch: Hauptsache, es schmeckt. Für die Erhebung hat Manfred Güllner vom Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Landwirtschaftsministerin 1000 Bundesbürger befragt.



Das überraschende Ergebnis: Die Essgewohnheiten in Ost- und Westdeutschland unterscheiden sich fast 30 Jahre nach dem Mauerfall noch immer deutlich. Im Osten verzehren 43 Prozent täglich Fleisch und Wurst, im Westen nur 26 Prozent. Der Bundesschnitt liegt bei 28 Prozent. Andererseits geben im Osten 80 Prozent an, täglich Obst und Gemüse zu essen, im Westen sind es nur 69 Prozent - bundesweit 71 Prozent. Bei Süßigkeiten liegen die Westdeutschen vorn: 24 Prozent von ihnen greifen täglich zu, im Osten tun das nur 14 Prozent.

Was die Deutschen eint: Es muss oft schnell gehen. Fast die Hälfte (48 Prozent) gibt an, dass es beim Essen auf einfache Zubereitung ankommt. Fertiggerichte liegen deshalb stark im Trend. Braten, Schnitzel und Gulasch sind weiterhin das Leibgericht eines Drittels der Befragten. 17 Prozent bevorzugen Spaghetti, Lasagne und Spätzle, zehn Prozent Salat und Gemüsegerichte. Wenn man nach den Antworten der Forsa-Umfrage geht, müssten die Deutschen sehr gesund leben.

Widerspruch zur Reailtität

Dagegen spricht: Fast die Hälfte der Frauen, sechs von zehn Männern und jedes siebte Kind in Deutschland sind übergewichtig. Der Bio-Anteil bei den Lebensmittel-Ausgaben lag 2017 unter sechs Prozent. Gut ein Drittel (36 Prozent) findet den Kaloriengehalt besonders wichtig, knapp ein Drittel (32 Prozent) den Preis der Nahrungsmittel.

Für Forsa-Chef Güllner ist der Unterschied zwischen Antworten und Realität keine Überraschung. 50 Prozent geben im aktuellen Report zum Beispiel an, beim Einkaufen auf das Bio-Siegel zu achten und für ein Kilo Fleisch bis zu fünf Euro mehr zahlen zu wollen, wenn es besonders tierfreundlich produziert wurde. 22 Prozent wollen sogar bis zu zehn Euro mehr zahlen. „Wir wissen, dass das gesagt wird, aber nicht getan wird", erklärt Güllner. Zwischen Bewusstsein und Verhalten gebe es eine Kluft, sagt der Forsa-Chef.

Anzeige Anzeige

Gekocht wird in Deutschland weiterhin viel: Nur fünf Prozent der Befragten sagen, dass sie weniger als einmal pro Woche selbst Essen zubereiten, und zehn Prozent kochen nie. Ein Viertel der Männer geht mindestens einmal die Woche in eine Kantine und fast eben so viele (24 Prozent) ins Restaurant, bei den Frauen sind es nur 13 beziehungsweise 14 Prozent. Fünf Prozent der Frauen und sechs Prozent der Männer lassen mindestens einmal die Woche Essen liefern.

Dass für 99 Prozent beim Essen der Geschmack am wichtigsten ist, legt für Klöckner diesen Schluss nahe: Die Reduzierung von Zucker, Fett und Salz in Fertiggerichten, die sie gemeinsam mit der Lebensmittelbranche voranbringen will, wird nur langfristig zu erreichen sein. „Wir können alle gerne theoretisch einen Plan machen, was gesund ist. Aber am Ende wird es alles nichts bringen, wenn es nicht schmeckt." Deswegen wolle sie nicht von heute auf morgen vorschreiben, den Zucker etwa um die Hälfte zu reduzieren. Produkte würden dann zum Ladenhüter.

Scheinpolitik?

Kritiker werfen Klöckner daher vor, auf PR zu setzen, statt sich für eine bessere Lebensmittelproduktion einzusetzen. „Die Menschen erwarten wirksame Maßnahmen für eine bessere Tierhaltung oder zur Förderung eines gesunden Lebensmittelangebots, aber gewiss keine Scheinpolitik", sagt Martin Rücker von der Verbraucherorganisation Foodwatch. Er bemängelt, dass Klöckner bei den Fertigprodukten und beim geplanten staatlichen Tierwohl-Label auf Freiwilligkeit setze. Ex-Agrarministerin Renate Künast (Grüne) nennt den Report eine „Mogelpackung": „Sieht schön aus, ist aber nichts Wegweisendes drin." Klöckner sei „nicht viel mehr als eine Ankündigungsministerin" und richte sich zu sehr nach den Wünschen der Industrie.

Der Deutsche Städte-und Gemeindebund findet unterdessen, dass vor allem gute Kita-Kost unverzichtbar sei – weil schon bei den Kleinen das Fundament für gesundes Leben gelegt werde. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg fordert Bund und Länder darum zu mehr Einsatz für die gesunde Ernährung von Kindern und Jugendlichen auf. „Mit zeitlich befristeten Geldgeschenken, wie die Bundesregierung sie zum Beispiel in ihrem Gute-Kita-Gesetz vorsieht, schafft man keine dauerhafte Qualität“, sagt Landsberg im Gespräch mit unserer Redaktion. Gutes Essen gebe es nicht zum Nulltarif, unterstreicht er – gerade mit Blick auf die Aussage des Ernährungsreports, wonach gesunde Kost für die Bundesbürger immer wichtiger werde.

Gute Kita-Kost

Laut Gemeindebund haben Ernährungswissenschaftler berechnet, dass eine den Standards der deutschen Gesellschaft für Ernährungswissenschaft (DGE) entsprechende Mittagsverpflegung allein in Kitas durchschnittliche Kosten in Höhe von 4,07 Euro pro Mahlzeit verursache. Bei über drei Millionen Kita- und Krippenkindern würde dies rund 2,5 Milliarden Euro pro Jahr verursachen. Landsberg weist darauf hin, dass Kindertageseinrichtungen neben den Elternhäusern die wichtigsten „Trainingsstätten“ für eine ausgewogene, gesundheitsförderliche Ernährung seien. Auch die Zahl von Kindern und Jugendlichen, die sich zu wenig bewegen und ungesund ernähren, nehme deutlich zu. „Das ist für die persönliche Entwicklung jedes einzelnen Kindes problematisch, wird aber auch zunehmend zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem“, warnt der Hauptgeschäftsführer.

Er kritisiert deshalb scharf, dass sieben von 16 Ländern die vom Bund für den Kita-Ausbau zugesagten Bundesmittel auch zur Finanzierung von Mittagessen verwenden wollten. Dann wären nennenswerte Effekte zur Qualitätsverbesserung in Kindertagesstätten kaum mehr zu erwarten. „Das ist ein falsches Signal für Erzieherinnen und Erzieher“, warnt er. Auch der politische Ansatz, selbst gut verdienende Eltern von den Gebühren für Kindergarten- und Mittagessen zu befreien, sei falsch.