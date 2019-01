Die Deutschen und das Schnitzel: Ernährungsreport vorgelegt

Berlin . Es soll gesund sein, schnell zubereitet - aber vor allem gut schmecken: Das ist einer neuen Umfrage im Auftrag der Bundesregierung zufolge beim Essen besonders wichtig. Der Griff zu Fertiggerichten liege im Trend, sagte Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) bei der Vorstellung des Ernährungsreports 2019.

Na, Mahlzeit! In Zeiten, da unkonventionelle Fernsehköche Quotenbringer und exklusive Rezepte begehrt sind, serviert der „Ernährungsreport“ des Landwirtschaftministeriums Hausmannskost: Braten oder Schnitzel werden von 33 Prozent der Befragten als Lieblingsessen genannt. So banal wie überraschungsfrei ist auch die zentrale Botschaft zum Thema „Deutschland, wie es isst : 99 Prozent muss das Essen schmecken. Dabei ist neun von zehn Verbrauchern auch gesunde Kost wichtig . Darin steckt ein Widerspruch: Denn der Trend zu Pizza, Burger und Co. setzt sich munter fort.



Ein Lichtblick immerhin: Fertiggerichte sollen ab 2019 weniger Zucker, Fette und Salz enthalten. Klöckner will Produzenten mithilfe von Zielvereinbarungen bekehren. Ein mühseliger Weg. Will Ministerin Klöckner tatsächlich einen Wandel in der Ernährung, muss sie aktiver vorgehen. Doch die Abstrafung der Grünen, deren Plädoyer für einen „Veggie Day“ den Wählern gar nicht mundete, hat die CDU-Frau verschreckt. Bloß keine Verbote und keine Frontstellung zur Industrie! Es bleibt sehr fraglich, ob Klöckners sanfte Tour in der knallharten Lebensmittelwirtschaft zieht.

Und auch das offenbart der Report: Kitas und Schulen müssen mehr und mehr die Aufgabe des Elternhauses übernehmen, Kindern beibringen, wie man sich gesund ernährt und kocht. Dazu sollten sie selbst hochwertige Mahlzeiten auf den Teller bringen. Der Staat muss hier investieren - aber ordentlich.