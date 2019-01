Osnabrück. Die SPD will mit einem starken Staat zu alter Stärke zurückfinden. Das haben die zwei größten Landesgruppen aus Niedersachsen/Bremen und Nordrhein-Westfalen bei ihrer zweitägigen Klausur in Osnabrück klar gemacht, bevor sich an diesem Donnerstag die gesamte SPD-Bundestagsfraktion in Berlin zur Beratung über die Zukunft der Partei trifft. „Wir brauchen einen starken Staat“, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hatte die Partei zuvor aufgefordert, das Thema Sicherheitspolitik als eine Kernkompetenz der SPD herauszuarbeiten. „Wir müssen die Sicherheit in den öffentlichen Räumen unserer Städte stärken. Das Umfeld, in dem junge Menschen aufwachsen, ist entscheidend für ihre Entwicklung und Karriere“, betonte Pistorius. Gerade Sozialdemokraten könnten No-Go-Areas in Städten nicht achselzuckend hinnehmen.



Tatsächlich soll der starke Staat, der den Sozialdemokraten vorschwebt, über die innere Sicherheit hinausgehen. Auch bei Investitionen, am Arbeitsmarkt und der Rente erwarteten die Menschen mehr staatliche Gestaltungsmacht. So regen die beiden Landesgruppen zum Beispiel eine Festlegung auf eine jährliche Mindestinvestitionsquote des Staates für die nächsten zehn Jahre an.

Zudem wollen sie die Möglichkeiten der befristeten Beschäftigung für Unternehmen drastisch reduzieren und überlegen, wie sich tarifgebundene Unternehmen bei Steuern oder öffentlichen Aufträgen besser stellen lassen. Auch der digitale Kapitalismus mit seinen unerwünschten Nebenwirkungen für Arbeitnehmer müsse in die Schranken gewiesen werden.



Im Zentrum sozialdemokratischer Politik müsse „die Perspektive der tüchtigen, arbeitenden Mitte“ stehen, betonte Parteichefin Andrea Nahles, die sich gestern in Osnabrück auch parteiinterner Kritik stellte, allerdings - anders als die übrige Tagung - nicht presse-öffentlich.

„Der Staat ist nicht nur Rahmengeber sondern Akteur“, betonte der nordrhein-westfälische SPD-Chef Sebastian Hartmann. Die SPD müsse den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder mehr gestalten als bisher. „Wir haben jetzt noch ein, zwei Schüsse frei und die müssen sitzen“, sagte er mit Blick auf das für die SPD so wichtige Wahljahr 2019.



Bevor im Herbst die Wähler in Sachsen, Thüringen und Brandenburg ihre Stimme abgeben, stehen im Mai Europawahlen an. Hier wird sich zeigen, ob es der einstigen Volkspartei gelingt, verloren gegangenes Vertrauen bei den Wählern zurück zu erkämpfen.

Anzeige Anzeige

„Die Europawahlen stellen für uns eine wichtige Benchmark dar“, gestand Nahles zu, sicher auch mit Blick auf das eigene Führungsgeschick. Ihre Partei habe die „Grundmelodie" einer Politik für die arbeitende Mitte in der Vergangenheit nicht deutlich genug angeschlagen. Zuletzt erreichte die einst so stolze SPD in Umfragen nur noch um die 15 Prozent der Wählerstimmen, hinter der Union und Grünen.

Die Parteichefin kündigte zudem die Einsetzung einer „organisationspolitische Kommission“ für das Wochenende an. Diese solle die Frage einer Urwahl des nächsten SPD-Kanzlerkandidaten in der Partei prüfen. Eine Entscheidung über diese Grundsatzfrage werde aber nicht mehr in diesem Jahr fallen, sagte Nahles, die einer solchen Urwahl selbst skeptisch gegenüber steht.



Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Präsidiumsmitglied Stephan Weil betonte, die SPD müsse dem Bedürfnis der Menschen nach Zusammenhalt Rechnung tragen. "Das Geschäft der Spaltung ist der Kern von Populismus. Dem müssen wir eine Politik des gesellschaftlichen Zusammenhalts entgegensetzen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist der rote Faden, an dem wir uns als Sozialdemokraten orientieren müssen".