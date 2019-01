Berlin. "Der Putsch ist abgesagt - zumindest vorerst." Das sagt einer der Moderaten aus der Linken-Fraktion. Wenn sich Fraktionschefin Sahra Wagenknecht ab heute bis Freitag mit Anhängern und Kritikern im Steigenberger Hotel in Berlin zur Klausur zurückzieht, soll es nicht schon wieder krachen.

Doch unter der Oberfläche brodelt es heftig. Eine Bestandsaufnahme.

Was liegt hinter den Linken? Bei der Fraktionsklausur nach der Bundestagswahl vor 15 Monaten waren die Fetzen geflogen. Nur mit Mühe verhinderten die Fraktionsspitzen Wagenknecht und Dietmar Bartsch ihre Entmachtung. Bartsch konnte das "Hufeisen", wie das Zweckbündnis aus Reformern (Bartsch) und dem radikaleren Lager (Wagenknecht) genannt wird, stabilisieren. Aber der Streit über Wagenknechts Forderung, Arbeitsmigration zu begrenzen, kochte immer wieder hoch. Auf dem Parteitag im Juni erntete sie Protest und Buh-Rufe. Im September gründete Wagenknecht die Sammlungsbewegung "Aufstehen". Viele Linken-Politiker fürchteten damals, ihre prominenteste Figur werde daraus bald eine Konkurrenzpartei gründen. Ende November schließlich schlossen Wagenknecht und ihre ärgste Konkurrentin, Parteichefin Katja Kipping, eine Art Burgfrieden. "Sie haben eingesehen: Die weitere Selbstzerfleischung wäre fatal gewesen", sagt ein Insider.



Wird es bei der Klausur ruhig bleiben? "Die Rollenkonflikte in der Fraktion müssen gelöst werden", warnt Co-Parteichef Bernd Riexinger gestern Gespräch mit unserer Redaktion vor Ego-Trips. "Ich bin zuversichtlich, dass sich alle Führungskräfte für eine starke Linke einsetzen - bei den Wahlen, aber auch in unseren Bündnissen für bezahlbare Mieten, gegen den Pflegenotstand und gegen rechte Hetze."

Auf der Klausur wird ein Antrag zur Migrationspolitik und eine Erklärung zur "Aufstehen"-Bewegung diskutiert. Beide sind von ausgewiesenen Wagenknecht-Kritikern unterzeichnet, etwa der Abgeordneten Gökay Akbulut. Doch fehlt den Texten die Schärfe. Von den "Aufstehen"-Mitgliedern wird verlangt, keine Positionen zu vertreten, "die im Widerspruch zu den programmatischen Forderungen der Linken stehen" - eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Schwieriger ist das geforderte Bekenntnis zu den Zielen der "Unteilbar"-Initiative und dessen Motto: "Solidarität kennt keine Grenzen." Wegen dem Werben für "offene Grenzen" hat die Linkspartei aus Sicht von Wagenknecht viele Protestwähler an die AfD verloren. Hier könnte es krachen.









Wann steigt Wagenknecht aus und macht "Aufstehen" zu ihrer neuen Partei? Das "Drohpotenzial" habe sich stark verkleinert, freut man sich im Kipping-Lager. Die Affäre über offene Rechnungen des Internet-Dienstleisters der Bewegung, ein bizarres Wagenknecht-Video in Gelbweste über dem Fell- (oder Kunstfell-) Kragen vor dem Kanzleramt, indem sie zu Sozialprotesten wie in Frankreich aufruft, und die völlig überzogene Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ("Regierungsrundfunk"): Das alles brachte "Aufstehen" Häme ein. Nicht wenige lachen sich inzwischen schadenfroh ins Fäustchen und halten die Bewegung für einen Rohrkrepierer.

Bleibt bei den Linken also alles beim Alten? Mancher sieht in Partei und Fraktion ein lähmendes "Gleichgewicht des Schreckens": Wagenknecht hat für ihre Positionen keine Mehrheit. Kipping wird die Kontrahentin nicht los, weil selbst Wagenknechts Gegner wissen: Ohne ihr Zugpferd verlieren sie mindestens drei Prozentpunkte ihrer Wählerschaft - das gefährdet die eigene Wiederwahl. Aber sollte es bei der Europawahl oder bei den Landtagswahlen nach unten gehen, könnte der eingefrorene Konflikt sofort eskalieren.