Hamburg. Wer ein Auto an- oder ummelden möchte, soll das künftig im Internet machen können. Das Kabinett hat am Mittwoch eine entsprechende Verordnung beschlossen. Eine Voraussetzung müssen Halter allerdings erfüllen.

In Zukunft sollen die Erst- und Wiederzulassung von Fahrzeugen, das Umschreiben sowie Adressänderungen über das Internet möglich sein. Bislang müssen Fahrzeughalter entweder Wartezeit einplanen oder vorab einen Termin bei der zuständigen Zulassungsbehörde vereinbaren. Oft müssen Arbeitnehmer für die An- oder Ummeldung mindestens einen halben Tag Urlaub nehmen.

Die digitale Abmeldung und Wiederzulassung von Fahrzeugen ist bisher nur in wenigen Fällen digital möglich. So können Halter auf den Seiten der Zulassungsbehörden von Ländern und Kommunen bereits seit dem Jahr 2015 ein Auto außer Betrieb setzen. Seit dem Jahr 2017 können Autos desselben Halters im selben Zulassungsbezirk im Internet wieder zugelassen werden. Voraussetzung ist jedoch der Besitz eines E-Personalausweises mit freigeschalteter Online-Ausweisfunktion, der sogenannten e-ID.



Das wird auf dem E-Personalausweis gespeichert Auf dem Ausweis-Chip werden Familienname, eventuelle Geburtsnamen, Vornamen, das Geburtsdatum, der Geburtsort, Adresse und Postleitzahl und die Seriennummer des Ausweises gespeichert. Außerdem ein hochauflösendes biometrisches Passbild und - optional - zwei Fingerabdrücke des Ausweisinhabers. Es gibt keine Pflicht zur Speicherung der Fingerabdrücke. Nicht gespeichert werden Unterschrift, Größe und Augenfarbe. Kosten: Ein E-Perso kostet Antragsteller unter 24 Jahren 22,80 Euro und ist dann für sechs Jahre gültig. Antragsteller ab 24 Jahren zahlen 28,80 Euro bei zehn Jahren Gültigkeit. Ein nachträgliches Aktivieren der e-ID, das Ändern der PIN im Bürgeramt oder die Freischaltung einer gesperrten e-ID kosten jeweils 6 Euro. Basislesegeräte für den E-Perso gibt es ab 20 Euro, Sicherheitsexperten raten allerdings zu den teureren Standardlesegeräten mit eigenem Tastenfeld. Sie kosten rund 80 Euro. Komfortgeräte mit Tastenfeld und Bildschirm gibt es ab rund 120 Euro. AusweisApp 2: Das kostenlose Programm läuft unter Windows (7/8/10), macOS und als App auf Android, bald auch für iOS. Verbreitung: Ende November 2020 laufen die letzten der chiplosen und laminierten „alten“ Personalausweise aus. Dann wird es nur noch den E-Perso geben. (dpa)

"Wir wollen weg vom Papierkram und lästigen Behördengängen hin zu einer modernen, digitalen Verwaltung", hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in der Vergangenheit zu seinen Plänen erklärt. Die von ihm vorgelegte Verordnung hat am Mittwoch das Kabinett passiert, nun muss der Bundesrat dem Beschluss zustimmen. Wann genau das passiert ist derzeit nicht bekannt, die neuen Regeln sollen jedoch im Laufe des Jahres in Kraft treten. (Weiterlesen: Stadt Osnabrück registriert jährlich Hunderte Autos ohne Kennzeichen)