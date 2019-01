Berlin. Ein 20-Jähriger soll als "Orbit", "Nullrouter" oder "G0d" persönliche Daten von Politikern, Journalisten und Prominenten geklaut und im Internet veröffentlicht haben. Insider und IT-Experte Jan Schürlein verrät, weshalb sich ein solcher Angriff jederzeit wiederholen ließe. Derweil fordern Politiker härtere Strafen für Hacker.

Selten gelingt es 20-Jährigen, eine große Gruppe von hochrangigen Politikern, bekannten Journalisten und Prominenten derart ins Schwitzen zu bringen, wie dem mutmaßlichen Täter aus Mittelhessen, der persönliche Daten geklaut und im Internet verbreitet haben soll. Dennoch sei es ohne Weiteres möglich, eine solche Aktion jederzeit zu wiederholen, berichtet InsiderJan Schürlein, der im Fall des Hackerangriffs von der Polizei als Zeuge vernommen wurde, gegenüber unserer Redaktion.

Schürlein will die Beamten nach eigenen Angaben auf die Spur des mutmaßlichen Täters gebracht haben. Er nennt persönliche Probleme mit den entsprechenden Opfern beziehungsweise Unzufriedenheit als Grund für den Datenklau.

Was bereits unmittelbar nach Bekanntwerden des Hacks auffiel: Nicht betroffen von dem Angriff waren Politiker der AfD, was als ein Indiz für die politische Gesinnung des Täters gewertet wird. Das bestätigen auch andere - etwa der Youtuber Tomasz Niemiec, der den Hacker ebenfalls länger kennt. Schürlein ergänzt zudem, dass er nun selbst aus der rechten Szene stark angefeindet worden sei, weil er die Behörden zu dem vermeintlichen Täter geführt habe.

Auf die Frage, ob sich eine solche Aktion einfach wiederholen lasse, entgegnete der IT-Profi: "Theoretisch natürlich, ja." Anfällig sei im Falle der Politiker aber nicht die die Datensicherung der Bundesregierung – sondern die Dienste, die von den Politikern privat genutzt werden. Oftmals würden diese "Konten meist nicht ausreichend absichern und auch ihre personenbezogenen Daten nicht ausreichend schützen", erklärt Schürlein.

Experte: Das war kein ausgeklügelter Angriff

Das bestätigte auch Markus Beckedahl im Gespräch mit t-online.de. Der Chefredakteur des Portals "netzpolitik.org" ist sich zudem sicher, dass es nicht um einen ausgeklügelten Angriff gehandelt habe, sondern um eine "Doxing-Attacke". Dabei werden möglichst viele persönliche Daten eines "Gegners" im Netz gesammelt und veröffentlicht, um ihn bloßzustellen, erklärt Beckedahl.



Welche Strafe dem mutmaßlichen Täter droht, hängt auch davon ab, ob er noch unter das Jugendstrafrecht fällt. Denn nach eigenen Angaben wohnt er noch bei seinen Eltern. Falls nicht, droht ihm eine Gefängnisstrafe sowie hohe Forderungen nach Schmerzensgeld.

Nicht genug, befindet der bayrische Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag in München: Er fordert härtere Strafen für Vergehen im Internet. "Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine schwere Straftat", sagt Söder. Zudem kündigte er eine Initiative des Freistaats im Bundesrat an sowie das Thema, im Falle seiner Wahl zum CSU-Chef, auch über den Koalitionsausschuss im Bund vorantreiben zu wollen.