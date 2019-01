Osnabrück. Die zwei größten SPD-Landesgruppen im Bundestag aus Niedersachsen/Bremen und Nordrhein-Westfalen suchen bei einer Klausur nach einem Weg für ihre Partei aus dem Tal der Tränen.

Noch ist sie ein Traum – die „neue Stärke“ der Sozialdemokratie, heraufbeschworen in einem Debattenpapier von den Chefs der beiden größten Landesgruppen Niedersachsen/Bremen und Nordrhein-Westfalen in der SPD-Bundestagsfraktion. „2019 muss ein Jahr der politischen Impulse für Deutschland und Europa sein. Und es muss ein Jahr der Weichenstellung für die SPD sein“, schreiben Johann Saathoff und Achim Post anlässlich einer Klausur der Landesgruppen in Osnabrück. Die gegenwärtige Krise der SPD sei in ihrer jüngeren Geschichte beispiellos. „Die Erneuerung der SPD muss im neuen Jahr noch grundlegender angepackt werden – in Regierung, Fraktion und Partei“, so die Forderung und Watsche Richtung amtierender Parteichefin Andrea Nahles. Es gelte, sich „klarer und mutiger in der Koalition zu positionieren“.

Tatsächlich geht es für die SPD in diesem Jahr um viel. Schon mit der Europawahl im Mai wird sich zeigen, ob die Partei genügend Kraft zur Erneuerung aufbringt, um das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen. Einer Forsa-Umfrage von Dezember zufolge würde die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer im Falle der direkten Wahl des Bundeskanzlers alle potenziellen SPD-Kandidaten schlagen. Bei der Sonntagsfrage läge die SPD demnach mit rund 15 Prozent hinter Union und Grünen.

Egal ob in Italien, Frankreich oder den Niederlanden – nahezu europaweit sieht es für die sozialdemokratische Parteienfamilie düster aus: zugunsten von Populisten und Nationalisten. Sogar in Skandinavien sind die goldenen Zeiten für die Sozialdemokratie vorbei. Gelingt es ausgerechnet der deutschen SPD also, in diesem Jahr wieder „auf die Höhe der eigenen Ansprüche“ zu kommen, wie es sich die beiden größten Landesgruppen zum Ziel gesetzt haben?

Die Europawahl wird eine Schicksalswahl für unseren Kontinent und auch für die SPD. Wir brauchen den unbedingten Willen, uns gegen die illiberale Gesellschaft zu verteidigen. Martin Schulz, ehemaliger EU-Parlamentspräsident und SPD-Kanzlerkandidat





Bevor im Herbst drei Landtagswahlen in Ostdeutschland anstehen, wird die Europawahl am 26. Mai zum Lackmustest. Am selben Tag muss zudem Oberbürgermeister Carsten Sieling in Bremen die 74-jährige SPD-Herrschaft verteidigen. „Wir spielen auf Sieg“, sagte Sieling. Die Stadt sei auf gutem Weg, die wirtschaftliche Misere zu überwinden, das sorge für Rückenwind. Misere überwunden? Das lässt sich von der EU nicht sagen. „Die Europawahl wird eine Schicksalswahl für unseren Kontinent und auch für die SPD. Wir brauchen den unbedingten Willen, uns gegen die illiberale Gesellschaft zu verteidigen“, so Martin Schulz, ehemaliger EU-Parlamentspräsident und SPD-Kanzlerkandidat in Osnabrück.



Es seien jene auf dem Vormarsch, die das Modell der toleranten Demokratie abwickeln wollten. „Und wenn die Idee, dass Völker über Grenzen hinweg zusammenarbeiten und einander kontrollieren, abgewickelt werden soll, dann sind wir als SPD vorneweg gefragt, das zu verhindern“, appellierte Schulz an die anwesenden Genossinnen und Genossen, sichtlich schon im Wahlkampfmodus. Zwar sei und bleibe die EU eine Baustelle, bei der auch einiges zu verbessern sei. Als Garant für Frieden und Wohlstand gebe es aber nichts Besseres.

Vielen Menschen reicht das aber offenbar nicht mehr; die Briten stehen unmittelbar vor dem Austritt. Immer mehr Souveränität an Brüssel abzugeben sei zu viel für die Briten gewesen, sagte deren Botschafter in Deutschland, Sir Sebastian Wood, als geladener Gast bei der SPD-Klausur. Die Tatsache, dass die Briten aus der EU austräten, bedeute aber nicht, dass sie nicht mehr europäisch fühlten.

Wir reden nicht genügend darüber, warum Menschen der EU den Rücken kehren. Sigmar Gabriel, Ex-SPD-Parteichef





Vor allem auch in der Arbeitnehmerschaft werden die europäischen Debatten allzu oft als zu akademisch empfunden. „Wir reden nicht genügend darüber, warum Menschen der EU den Rücken kehren“, betonte Sigmar Gabriel. Vor allem der Normalbürger sehe oft keine Beziehung mehr zwischen den Bekenntnissen zu europäischen Werten und seinen alltäglichen Interessen. Entsprechend müsse die SPD im Wahlkampf auf Inhalte setzen, die den Bürgern wichtig seien. Wenn die Briten weg seien, gehe es um die Selbstbehauptung des Kontinents.