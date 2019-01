Fatale Sorglosigkeit

Berlin. Aus Schaden wird man klug. Unter dem Motto sollten die Opfer und auch alle anderen Internetnutzer den großen Datenklau verbuchen.

Dass ein "Kinderzimmertäter" ohne ausgewiesene Computerfähigkeiten monatelang massenweise Daten abfischen und diese als "Adventskalender" häppchenweise publik machen kann, ihm dabei wochenlang niemand auf die Schliche kommt, belegt ja einmal mehr vor allem eines: Informationen, von denen man nicht möchte, dass sie an die Öffentlichkeit gelangen, gehören nichts ins ungeschützte Internet.





Die Sorglosigkeit, mit der Hinz und Kunz, aber eben auch die Habecks & Co. ihre Passwörter wählen, ist längst nicht mehr nachvollziehbar. Seehofers Ruf nach einem Frühwarnsystem, das beim Sammeln privater, nicht in sicheren Netzwerken versteckter Daten anschlagen soll, ist nicht mehr als ein frommer Wunsch. Ausspähen ist seit vielen Jahren ein Massenphänomen. Spätestens seit Edward Snowden ist bekannt, dass oft Staaten selbst dahinter stecken. Der beste Schutz bleibt die eigene Vorsicht.



Immerhin: Nachdem die Behören dann doch auf die Spur des Daten-Diebes gestoßen wurden, ging alles ganz schnell. Binnen 48 Stunden war der Täter ermittelt, gefasst und geständig. Die Zusammenarbeit der zuständigen Stellen hat funktioniert. Keine schlechtes Ergebnis in einer Zeit, in der den Behörden so oft ein Versagen vorgeworfen wird.