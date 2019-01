Berlin. Durchbruch nach dem Datenklau: Ein 20-Jähriger, der noch bei seinen Eltern wohnt, hat wohl im Alleingang massenhaft die Daten von Promis und Politikern ausgespäht und veröffentlicht, wie das Bundeskriminalamt (BKA) gestern verkündet. Der jungen Mann aus Hessen gestand die Tat.

"Es ist schmerzlich, dass so etwas passiert. Das war ein ernsthafter Warnschuss", sagt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin, doch schwingt auch Erleichterung mit: Mutmaßungen über ausländische Drahtzieher bestätigten sich ebenso wenig wie einen rechtsextremer oder anderer politischer Hintergrund.



Der Heranwachsende handelte laut Behörden "aus Verärgerung über öffentliche Äußerungen" derjenigen, deren Daten er später veröffentlichte. Nach seinem Geständnis am Montag wurde der "Kinderzimmertäter" auf freien Fuß gesetzt, Verdunkelungsgefahr bestehe nicht. Bei einem Prozess drohen ihm bis zu drei Jahre Haft.

Die Hacker-Attacke, die das Land seit Freitag in Atem hielt, endet relativ glimpflich. Seehofer, dem tagelange Untätigkeit und Wegducken vorgeworfen war, nimmt sich gestern anderthalb Stunden Zeit, um sich vor der Hauptstadt-Presse zu erklären: "Die Festnahme war wichtiger als ein ZDF-Interview", sagt er. Die Verantwortung gebiete es ihm, "nicht auf dem Hochreck rumzuturnen mit halbgaren Aussagen". Er habe das Ergebnis des Geständnisses erst am Dienstag in der Früh erfahren.

Aber haben die Behörden wirklich alles richtig gemacht? Der Hacker hatte monatelang unentdeckt Daten gesammelt, sich mit Software zur Passwort-Erkennung Zugang zu den Accounts von fast 1000 Politikern und Dutzenden Prominenten und Journalisten verschafft. Über mehrere Twitter-Accounts veröffentlichte er schließlich einen "Adventskalender": Seit Anfang Dezember wurde jeden Tag ein Törchen geöffnet, und der Zugang zu den Daten des nächsten Opfers war frei. Erst ein Anruf aus dem Büro von SPD-Chefin Andrea Nahles Donnerstagnacht um 22.40 Uhr brachte die Sicherheitsbehörden dazu, das Muster zu erkennen. Immerhin: 48 Stunden später war der Täter identifiziert, erfolgen die Durchsuchung seiner Wohnung und die vorübergehende Festnahme.

"Ich gratuliere zum Ermittlungserfolg und zur guten Zusammenarbeit", lobt Seehofer BKA-Chef Holger Münch und Arne Schönbohm, den Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), die gestern neben ihm auf dem Podium der Bundespressekonferenz sitzen: "Wir machen in so wichtigen Angelegenheiten unsere Arbeit."

Zugleich sieht er Handlungsbedarf. Ein neues IT-Sicherheitsgesetz war zwar schon vor dem jüngsten Datenklau in Vorbereitung, soll nun aber schleunigst ins Kabinett gehen. Auch die Aufstockung des BSI um 350 Stellen war schon vorher bewilligt. "Aber wir müssen auch schauen, das wir ein Frühwarnsystem etablieren", sagt Seehofer. Die Behörden müssten dazu gebracht werden, schneller zu erkennen, wenn sich hinter einzelnen Daten-Hacks ein Großangriff verbirgt.

Dringenden Handlungsbedarf sieht Seehofer aber auch bei den Nutzern, die oft viel zu einfache Passwörter benutzen würden. "I Love You oder 12345, es gibt eine ganze Latte an solchen Dingen", schüttelt der Bundesinnenminister fast ungläubig den Kopf. Und BKA-Präsident Münch pflichtet bei: "Ausspähen ist ein Massenphänomen. Die Hauptursache sind schlechte Passwörter."