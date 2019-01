Berlin. Ausgezwitschert! Grünen-Chef Robert Habeck hat mit seinem Schnellausstieg bei Twitter und Facebook jede Menge Spott und Unverständnis auf sich gezogen. Hat er seiner Partei einen glanzvollen Start ins neue Wahlkampfjahr vermasselt?

Die Erklärungen des Vorsitzenden zu seiner Abkehr von sozialen Netzwerken – er sprach von massivem Datenklau aus dem privatesten Bereich – machten Habecks Patzer gestern nicht besser. „Offenbar triggert Twitter in mir etwas an: aggressiver, lauter, polemischer und zugespitzter zu sein – und das alles in einer Schnelligkeit, die es schwer macht, dem Nachdenken Raum zu lassen. Offenbar bin ich nicht immun dagegen.“ Ein verwirrende Zerknirschung.



Was zwang Habeck zur Polemik? Selbst das Ausland horcht auf. „Wer hat Habeck je daran gehindert, vor dem Posten nachzudenken? Wer zwingt ihn zur Polemik?“ , merkt der „Tagesanzeiger" aus Zürich spitz an. Tatsächlich hat der gelernte Philosoph schon zuvor mit einem Twitter-Video Empörung ausgelöst. In dem inzwischen gelöschten Clip sagt Habeck: „Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land.“ Ein böser Fehler: Die Grünen sitzen in Thüringen in der Regierung! Und die Thüringer werden solche Verunglimpfung kaum schätzen.

Wie wollen die Grünen nun punkten? Habecks „Ausrutscher“ könnten eine Partei entzaubern, die derzeit mit 20-Prozent-Zustimmung auf einer Erfolgswelle schwimmt und diesen Höhenflug erhalten will. Eine Vorstandsklausur in Frankfurt/Oder sollte dazu beitragen, im Herbst bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen mit Vorschlägen für eine Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West Wähler zu gewinnen. Dazu wurde ein Bündel von Maßnahmen beschlossen.

Ost und West auf Augenhöhe? Der Bundesvorstand der Partei sprach sich auf der zweitägigen Sitzung dafür aus, Fehler der Nachwende-Zeit aufzuarbeiten und den Austausch zwischen Ost- und Westdeutschen zu fördern. Der Mauerfall jährt sich am 9. November zum 30. Mal. Es gehe darum, „endlich eine Einheit auf Augenhöhe" zu schaffen, sagte Parteichefin Annalena Baerbock gestern. Strukturschwäche oder große Unterschiede zwischen Arm und Reich gebe es nicht nur im Osten, aber: „Einige der Probleme, die wir in der gesamten Bundesrepublik erleben, die zeigen sich eben gerade in Ostdeutschland wie unter einem Brennglas." Es gebe in diesem Jahr die Chance, eine „neue Gemeinsamkeit in Deutschland" zu schaffen.

Der Soli in neuer Gestalt? Die Grünen wollen zur Finanzierung dieser Gemeinsamkeit den Solidaritätszuschlag in einen "Soli für gleichwertige Lebensverhältnisse" umwandeln. Sie plädieren damit anders als die große Koalition nicht dafür, die Steuer weitgehend abzuschaffen. Das Geld werde für die öffentliche Daseinsvorsorge gebraucht, sagt Parteichefin Baerbock. Viele Städte im Osten seien so stark verschuldet, dass sie keinen Handlungsspielraum mehr hätten. Investitionen ins ostdeutsche Eisenbahnnetz sollten eine höhere Priorität bekommen und Behörden und Forschungseinrichtungen vorrangig in den Kohleregionen Ostdeutschlands angesiedelt werden.

Zinslose Darlehen? Zudem bekräftigten die Grünen Forderungen, die aber dem Osten in besonderem Maße zugutekommen sollen - darunter ein Demokratiegesetz, das gesellschaftlich engagierten Vereinen und Projekten finanzielle Grundlagen garantiert und ein zinsloses Darlehen als Startkapital für Existenzgründer, das nicht zurückbezahlt werden muss, falls das Projekt scheitert. Den Aufkauf von Agrarflächen durch große Investoren wollen sie über ein Verkaufsmoratorium bremsen. Habeck sah gestern zwar blass aus, die Forderungen seiner Partei brachte er jedoch sehr entschieden vor. Gut möglich, dass er bald wieder twittert. Im sozialen Netzwerk Instagram wird er jedenfalls aktiv bleiben. Auf Twitter folgten ihm 48000, auf Facebook 49 000 Nutzer.