Ditib-Treffen in Kölner Moschee: Botschaft ohne diplomatischen Auftrag

In der Zentralmoschee der DITIB trafen sich offenbar rund 100 Teilnehmer zu einer internationalen Konferenz. Foto: dpa

Osnabrück. Überraschend kommt die Meldung zwar nicht. Dennoch ist das Geheimtreffen in der Kölner Moschee ein politischer Affront, dessen Ausmaß an den letzten Auftritts des türkischen Präsidenten am gleichen Ort erinnert.