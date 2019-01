Osnabrück. Politiker werden immer häufiger Opfer von Gewalt und Vandalismus, zeigen Zahlen des Bundeskriminalamtes. Besonders die AfD ist in letzter Zeit betroffen. Eine Übersicht.

Explosion vor dem AfD-Parteibüro: Anfang Januar 2019 kommt es vor einem AfD-Büro im sächsischen Döbeln zu einer schweren Explosion. Verletzt wird bei dem Anschlag niemand. Es entstanden schwere Schäden am Gebäude. Das Landeskriminalamt teilte vor diesem Hintergrund mit, dass es in den Wochen vor der Explosion eine Zunahme von politisch motivierten Angriffen auf AfD-Büros in Sachsen gegeben habe.





Vandalismus bei Guido Stolpe (AfD): Unbekannte beschmierten Anfang Januar 2019 in Meppen im Emsland das Privathaus des AfD-Kreistagsabgeordneten mit rotem Graffiti. Die Polizei ging bei der Tat von politisch motivierter Sachbeschädigung aus. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.









Drohbriefe an Michael Burda (parteilos): Der ehrenamtliche Politiker aus der niedersächsischen 400-Einwohner-Gemeinde Beierstedt erhält im Dezember 2017 mehrfach Morddrohungen per Post. Im Frühjahr desselben Jahres war die Ortsbürgermeisterin Annika Katschinski (SPD) des niedersächsischen Ortes Handorf nach eben solchen anonymen Drohungen zurückgetreten. Burda tut es ihr im Frühjahr 2018 nach.

Messerangriff auf Henriette Reker (parteilos): Die Kölner Juristin wurde am 17. Oktober 2015, einen Tag bevor sie zur Oberbürgermeisterin gewählt wurde, von Frank S. mit einem Messer attackiert. Bei einem Wahlkampftermin in Köln-Braunsfeld rammte er der Politikerin ein Messer in den Hals. Reker überlebte knapp. Frank S. wurde zu 14 Jahren wegen versuchten Mordes verurteilt. Vor Gericht sagte er aus, er habe ein Zeichen gegen die „Herrscherkaste“ setzen wollen.

Tödliche Schüsse auf Rüdiger Butte (SPD): Im April 2013 erschießt ein 74-jähriger Mann den Landrat des Kreises Hameln-Pyrmont Rüdiger Butte. Danach richtet er sich selbst. Die tödlichen Schüsse fallen in einem Gebäude der Kreisverwaltung in Hameln. Der Angreifer war bereits wegen illegalem Waffenbesitz verurteilt und stand vor der Zwangsversteigerung seines Hauses. Den Landrat sah er als Sündenbock für seine Probleme.

Morddrohungen gegen Angelika Beer (Grüne): Ein bis heute Unbekannter griff die Parlamentarierin im Jahr 2000 auf dem Weg nach Hause in Berlin mit einem Messer an. Beer kam mit einer Stichwunde im linken Arm davon. Zuvor hatte Sie Morddrohungen erhalten.

Angriff auf Joschka Fischer (Grüne): Auf einem Sonderparteitag in Bielefeld wurde der damalige Außenminister 1999 mit einem Farbbeutel beworfen. Fischer erleidet bei dem Angriff einen Trommelfellriss. Der damals 37-jährige Werfer wollte gegen den vom Grünen-Politiker mitgetragenen Nato-Einsatz im Kosovo protestieren.









Schüsse auf Wolfgang Schäuble (CDU): 1990 schießt ein geistig Verwirrter bei einer Wahlkampfveranstaltung im badischen Oppenau auf den Innenminister. Schäuble ist seitdem querschnittsgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen.





Schwere Verletzungen bei Oscar Lafontaine (SPD): Eine geistig verwirrter Frau greift 1990 den saarländischen Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidaten bei einem Wahlkampfauftritt in Köln-Mülheim mit einem Messer an und verletzt ihn schwer. Die Täterin wurde in eine Psychiatrie eingewiesen.