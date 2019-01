Berlin. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich auf einer Pressekonferenz zum Datenklau gegen den Vorwurf zu langer Untätigkeit gewehrt.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich nach der vorübergehenden Festnahme eines 20-Jährigen im Zusammenhang mit der Online-Attacke auf Politiker und Prominente gegen den Vorwurf zu langer Untätigkeit gewehrt. Die zuständigen Behörden hätten "sehr rasch, sehr effizient und sehr gut rund um die Uhr gehandelt", betonte Seehofer am Dienstag in Berlin bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, und dem Präsidenten des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch.

Auch die Kritik an einer schlechten Informationspolitik weist er zurück: "Ich habe vergangenen Freitag das gesagt, was zu diesem Zeitpunkt gesagt werden konnte. Alles andere wäre unverantwortlich gewesen."

"Wir machen unsere Arbeit"

Der Tatverdächtige sei schon am vergangenen Sonntag identifiziert worden, ergänzte Seehofer, der betonte: "Wir machen in so wichtigen Angelegenheiten also unsere Arbeit." Zugleich betonte der Innenminister, die Löschung der von dem mutmaßlichen Täter ins Internet gestellten Daten dauere weiterhin an.

Der verdächtige 20-Jährige soll über das inzwischen gesperrte Twitter-Konto @_0rbit im Dezember zahlreiche persönliche Daten von Politikern und Prominenten als eine Art Adventskalender veröffentlicht haben. Der Mann war nach der Durchsuchung seiner Wohnung zunächst vorläufig festgenommen worden, wurde nach einem umfassenden Geständnis wegen fehlender Haftgründe am Montagabend aber wieder auf freien Fuß gesetzt.

Tatverdächtiger handelte aus Unzufriedenheit

Persönliche Details zum Tatverdächtigen wurden nur wenige preisgegeben. "Es handelt sich um einen 20-Jährigen aus Mittelhessen, der das ganze vergangene Jahr über damit beschäftigt war, Daten zu sammeln", so Münch. "Er hat gestanden, es auch aus einer gewissen Unzufriedenheit getan zu haben, auch aus einer Unzufriedenheit über die Aussagen von Politikern, genauer konnte er das aber nicht benennen."

Welche Konsequenzen werden gezogen?

Innenminister Seehofer betonte mehrfach, er wolle nun ein "Frühwarnsystem" etablieren, etwa um verdächtige Twitter-Beiträge frühzeitig zu erkennen und die Accounts zu sperren. "Wir wollen alles Mögliche in Bewegung setzen, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen."

Zudem solle noch im ersten Halbjahr 2019 ein IT-Sicherheitsgesetz 2.0 verabschiedet werden, das unter anderem ein einhaltliches IT-Sicherheitskennzeichen etwa für Router beinhalten soll. Mehrfach betonte Seehofer auch, dass er seit seinem Amtseintritt viel für das Thema Cybersicherheit tue. So würde es das Bundeskriminalamt 1800 neue Stellen geben, 160 davon seien ausschließlich für den Bereich Cybersicherheit.