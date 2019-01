Bad Oldesloe. Zahlreiche Politiker und weitere Prominente sind Opfer des massiven Datendiebstahls geworden. Losgetreten hatte die Ermittlungen der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, der mehrere Nachrichten und Anrufe erhielt, darunter die Whatsapp-Nachricht von Jonas Ueberschaer.

Hinter Jonas Ueberschaer liegen ungewöhnliche Tage. Alles beginnt mit einer Whatsapp-Nachricht an einen gewissen Martin Schulz, von dem Ueberschaer nicht glaubt, dass es der SPD-Politiker ist. Ueberschaer ist 19 Jahre alt, kommt aus Bad Oldesloe und macht eine Ausbildung als Fachinformatiker Systemintegration. Schon bevor über den Datenklau groß berichtet wird, erlebt Ueberschaer am Donnerstag einen sehr ungewöhnlichen Abend. Hacker hatten Daten und Dokumente von Hunderten deutschen Politikern, Journalisten und Künstlern online veröffentlicht. Auch Schulz’ Handynummer ist dabei.

Um 20.11 Uhr schickt Ueberschaer eine Nachricht an die genannte Nummer. Um 20.13 Uhr drei weitere. Dann räumt Ueberschaer die Spülmaschine ein. Im Leben glaubt er nicht, dass er gerade wirklich dem bekannten Politiker geschrieben hat, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Doch die Antwort kommt prompt. Um 20.16 Uhr ploppt auf seinem Handy die Nachricht auf: „Vielen Dank! Ein Mitarbeiter versucht Sie gerade anzurufen. Reden Sie bitte mit ihm. Danke.“ Doch nicht nur Schulz’ Bundestagsbüro meldet sich bei Ueberschaer, auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ruft an, um zu erfahren, woher er die Nummer habe und wo die Informationen zu finden seien.



„Ich habe mich am Anfang des Telefonats richtig erschrocken und hatte richtig viel Angst“, sagt der 19-Jährige rückblickend. „Das hat sich aber schnell gelegt, als ich gemerkt habe, dass die mir nichts Böses wollen, sondern einfach nur meine Hilfe brauchten.“

Zwischen dem Polit-Profi und dem IT-Azubi entwickelt sich eine kurzweilige Konversation über Whatsapp. Schulz schreibt: „Wir sind schon dabei, die notwendigen Maßnahmen einzuleiten! So was ist immer unangenehm, weil nicht alle Menschen so nett sind wie Sie.“ Und: „Meinen Namen kennen Sie ja, und wenn sich mal die Chance ergibt, dass ich mich revanchieren kann, mache ich das.“ Es folgt ein Daumen-hoch-Smiley.

Ueberschaer sei nicht der Erste gewesen, der sich bei Schulz gemeldet habe, heißt es gestern aus dem Büro des Bundestagsabgeordneten. „Allerdings war er der Erste, der sich sachdienlich geäußert hat.“ Ueberschaer habe auch Gregor Gysi angeschrieben, berichtet der 19-Jährige. Eine Antwort von dem ehemaligen Vorzeige-Linken sei allerdings nicht gekommen.

Der Fachinformatik-Auszubildende ist wenig überrascht, dass Daten geklaut wurden. Überrascht ist er allerdings darüber, „dass sie schon seit Mitte Dezember im Netz kursierten, bevor sie jetzt entdeckt wurden“.