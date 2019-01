New York. Der Türkei kommt eine gewichtige Rolle im Friedensprozess in Syrien zu. Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärt die Bestrebungen seines Landes in einem Gastbeitrag für die "New York Times".

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die von US-Präsident Donald Trumps Sicherheitsberater John Bolton genannten Bedingungen für einen Abzug der US-Truppen aus Syrien scharf zurückgewiesen. "Die Botschaft, die Bolton von Israel aus erteilt hat, ist keine, die wir akzeptieren und schlucken können", sagte Erdogan am Dienstag in einer Rede im Parlament in Ankara während einer Fraktionssitzung seiner Partei AKP.

Bolton hatte vor der Ankunft in der Türkei am Wochenende während seines Israel-Besuchs gesagt, dass die USA von der Türkei Sicherheitsgarantien für die in Syrien kämpfenden Kurden wollten. Dabei geht es vor allem um die YPG-Miliz, die von der Türkei als Terroristen und Bedrohung der eigenen Grenze angesehen wird. Die Türkei plant eine Offensive gegen die kurdische Miliz. Bolton hatte mit ihm reisenden Journalisten außerdem gesagt, dass die Türken ihre militärische Handlungen mit den USA abstimmen sollten.

Treffen zwischen Bolton und Erdogan nicht möglich

"John Bolton hat einen schweren Fehler begangen", sagte Erdogan dazu am Dienstag. "Diejenigen, die am Terrorkorridor in Syrien beteiligt sind, werden die nötige Lektion erteilt bekommen." Erdogan kündigte an, sehr bald zur Tat zu schreiten, "um diese Terrororganisationen auf syrischem Boden zu neutralisieren".

Aus US-Kreisen in Ankara hieß es Dienstagmittag, es habe von amerikanischer Seite eine Anfrage für ein Treffen zwischen Bolton und Erdogan gegeben, das sei aber nicht möglich gewesen. Bolton werde deshalb "in Kürze" wieder abreisen.

Bolton hatte sich am Dienstagvormittag mit seinem türkischen Amtskollegen Ibrahim Kalin getroffen. Das Gespräch dauerte etwa zwei Stunden. Von türkischer Seite waren neben Kalin nur die Stellvertreter von Geheimdienstchef Hakan Fidan, Verteidigungsminister Hulusi Akar und Außenminister Mevlüt Cavusoglu anwesend. Ursprünglich waren auch Gespräche mit Akar und Fidan selbst angekündigt gewesen.

Erdogans Gastbeitrag in der "New York Times"

Die Türkei will den Friedensprozess in Syrien in führender Rolle mitgestalten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb in einem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Gastbeitrag für die "New York Times", sein Land sei sowohl in den Genfer als auch in den Astana-Prozess eingebunden gewesen und somit der einzige Interessenvertreter, der gleichzeitig mit den USA und Russland zusammenarbeiten könne.

"Wir werden auf diese Partnerschaften aufbauen, um die Arbeit in Syrien zu erledigen." Sein Land beabsichtige, "mit unseren Freunden und Verbündeten zusammenzuarbeiten und unsere Maßnahmen zu koordinieren". Die Gespräche in Astana wurden von Russland, dem Iran und der Türkei organisiert, die Friedensgespräche in Genf liefen unter Vermittlung der Vereinten Nationen.

Erdogan: "Truppenabzug sorgfältig planen"

Erdogan schrieb in dem Gastkommentar, es sei an der Zeit, dass alle Beteiligten ihre Kräfte bündelten, um den Terror des Islamischen Staats zu beenden und die territoriale Integrität Syriens zu bewahren. "Die Türkei bietet an, diese schwere Last in einer kritischen Zeit der Geschichte zu tragen. Wir zählen darauf, dass die internationale Gemeinschaft an unserer Seite steht."

Erdogan schlug die Schaffung einer Stabilisierungstruppe vor, die Kämpfer aus allen Teilen der syrischen Gesellschaft aufnehmen solle. "In diesem Sinne möchte ich darauf hinweisen, dass wir keinen Streit mit den syrischen Kurden haben." Die Gemeinderäte in überwiegend kurdischen Teilen Nordsyriens sollten hauptsächlich aus Vertretern der kurdischen Gemeinschaft bestehen, zugleich sollten auch andere Gruppen fair politisch repräsentiert werden.

Erdogan schrieb, der von US-Präsident Trump angekündigte Abzug der US-Truppen müsse sorgfältig geplant und mit den richtigen Partnern durchgeführt werden, "um die Interessen der USA, der internationalen Gemeinschaft und des syrischen Volks zu schützen". Die Türkei sei das einzige Land mit der Macht, diese Aufgabe durchführen zu können.