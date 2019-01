Den USA fehlt eine echte Strategie für den Nahen und Mittleren Osten

Osnabrück. Besuche zur Beruhigung: US-Außenminister Mike Pompeo und der nationale Sicherheitsberater John Bolton sind in der Türkei und dem Nahen Osten unterwegs. Wieder mal müssen andere die Scherben zusammenkehren, die Präsident Donald Trump in der Außenpolitik hinterlassen hat.

Nach der überhasteten Ankündigung Donald Trumps, die US-Soldaten aus Syrien abzuziehen, hatten sich die verbündeten Kurden im Stich gelassen gefühlt; zudem warnte Israel vor einem Wiedererstarken des Islamischen Staats und dem Einfluss des Erzfeindes Iran in Syrien.

US-Sicherheitsberater John Bolton trug dem nun Rechnung, indem er den Abzug der Truppen an Bedingungen knüpfte: an die Sicherheit für die Kurden vor der Türkei und den Sieg über den IS. Tatsächlich bleiben die Dschihadisten vorerst eine unkalkulierbare Gefahr; sie mögen militärisch fast besiegt sein – der Nährboden für Extremismus ist lange nicht trockengelegt.

Das ewige Hin und Her zeigt einmal mehr, dass die USA unter Trump keine echte Strategie für die Region des Nahen und Mittleren Osten haben. Noch immer wartet die Welt auf den von Trump einst vollmundig angekündigten großen Nahost-Friedensplan, seinen „ultimativen Deal“, der - wenn er denn kommen sollte - hoffentlich nicht im ultimativen Fiasko enden wird.

Nun hofft auch Israel im allgemeinen Syrien-Chaos noch ein Stück vom Kuchen ab zu bekommen und fordert von den USA die Anerkennung des nach dem Sechs-Tage-Krieg 1967 völkerrechtswidrig annektierten syrischen Golan als Teil Israels. Um die Region nicht noch weiter zu destabilisieren, sollte Washington dieser Versuchung dringend widerstehen.