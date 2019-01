Berlin. Hacker-Opfer und Grünen-Chef Robert Habeck macht sich für eine "Cyber-Polizei" stark. Die Forderung findet Zustimmung, doch bei der Umsetzung gibt es laut Gewerkschaft der Polizei eine zentrale Herausforderung.

Nach dem massiven Diebstahl der Daten von Politikern, Prominenten und Journalisten hat der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck eine bessere Ausrüstung und Ausbildung der Polizei für derartige Delikte gefordert. Man brauche eine "Cyber-Polizei", sagte er am Montag im ARD-"Morgenmagazin":



Man kann natürlich die Schutzvorkehrungen immer weiter erhöhen – so wie wir auch unsere Häuser schützen können – aber wenn eingebrochen wird, müssen wir auch die Täter fangen. Wenn jetzt nichts passiert, dann wird es eine Ermutigung für alle Anderen sein, weiter einzubrechen in unsere Daten. Da muss die Polizei vor allem ertüchtigt werden, solche Leute zu fassen. Robert Habeck im "Moma"-Interview

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßt den Vorstoß des Grünen-Vorsitzenden. "Es fällt mir sehr leicht, Herrn Habeck Recht zu geben – zumal die GdP eine ähnliche Forderung schon seit Längerem in der Öffentlichkeit erhebt", sagte Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der GdP unserer Redaktion.

Cyberkriminalität bewirkt einen hohen gesamtgesellschaftlichen Schaden. Wir appellieren Jahr für Jahr an die politisch Verantwortlichen, der Cyberkriminalität einen ihrer heutigen, aber vor allem künftigen Bedeutung angemessenen Stellenwert beizumessen – bei qualifiziertem Personal und moderner Ausstattung. Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei

Im Wettbewerb um Fachleute könne die Polizei jedoch oft nicht mit der freien Wirtschaft mithalten. "Dazu bedarf es eines für IT-Experten attraktiven öffentlichen Dienstes in Bund und Ländern", sagte Malchow. Er appellierte an Habeck, sich dafür einzusetzen, diese Ausgangslage zu verbessern.

Bundesweit fehlen derzeit rund 82.000 IT-Fachkräfte, teilte der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) unlängst mit. Das sind fast 30.000 mehr freie Stellen als 2017. Meist scheitere die Einstellung an den hohen Gehaltsvorstellungen der Bewerber, teilten die Unternehmen in einer Umfrage mit. IT-Sicherheitsexperten verdienen in der Wirtschaft im Schnitt 6200 Euro im Monat. Im öffentlichen Dienst beginnt man bei 4400 Euro im Monat und erreicht – Masterabschluss vorausgesetzt – nach 16 Jahren das Maximum von rund 7000 Euro.

Wer ist zuständig für den Hackerschutz?

Zur Cyber-Sicherheitsstrategie der Regierung gehört eine dem Bundesinnenministerium angegliederte Behörde sowie eine Kooperationseinrichtung. Die Behörde wird nach eigenen Angaben über Strafanzeigen zum Beispiel wegen Computerkriminalität informiert und prüft dann, ob es handeln muss.

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

Mitarbeiter: 940 (Aufstockung 2019 um rund 350 Stellen geplant)



Sitz: Bonn



gegründet: 1991



Zweck: Als nationale Cyber-Sicherheitsbehörde gestaltet das BSI Informationssicherheit in der Digitalisierung durch Prävention, Detektion und Reaktion für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.



Nationales Cyber-Abwehrzentrum (NCAZ)

Mitarbeiter: 10



Sitz: Bonn



gegründet: 2011



Zweck: Unter der Federführung des BSI dient das NCAZ mehreren Sicherheitsbehörden als gemeinsame Plattform zum schnellen Informationsaustausch und zur besseren Koordinierung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen gegen IT-Sicherheitsvorfälle. An dieser Kooperationsplattform beteiligen sich das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst, die Bundeswehr, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das Zollkriminalamt sowie die aufsichtsführenden Stellen über die Betreiber der Kritischen Infrastrukturen.



Weil das BSI jedoch für den Schutz der Regierungsnetze zuständig ist und diese nicht von dem jüngsten Hackerangriff betroffen waren, sondern vielmehr private Accounts, ist das BSI nach eigenen Angaben nur beratend und auf Anfrage unterstützend tätig. Das Bundeskriminalamt ermittelt gemeinsam mit der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft im Fall des massiven Datendiebstahls.





Innenministerium plant "Cyber-Abwehrzentrum plus"

Das Bundesinnenministerium hat am Montag Verbesserungen in der Cyber-Abwehr angekündigt. "Ein Cyber-Abwehrzentrum plus" werde in den nächsten Monaten konkret ins Werk gesetzt, sagte der parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer (CSU). Das Innenressort werde in den nächsten Monaten zudem einen Entwurf für ein zweites IT-Sicherheitsgesetz vorlegen.

Mitte der Woche werde sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) "nach einer fundierten Sachverhaltsaufklärung" zu der Angelegenheit äußern. Am Montag sollen die Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Bundeskriminalamts (BKA), Arne Schönbohm und Holger Münch, dem Minister den Stand der Ermittlungen berichten. Dabei gehe es um Fragen des Zeitablaufs beim aktuellen Datenklau und darum, wer hinter den Angriffen stecke.

