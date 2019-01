Berlin. Grünen-Chef Robert Habeck verzichtet künftig auf Twitter und Facebook. Außerdem plädiert er für eine neue "Cyber-Polizei".

Grünen-Chef Robert Habeck kehrt den sozialen Netzwerk Facebook und Twitter den Rücken. Der radikale Schritt erfolgt, nachdem Habeck sich mit einem Aufruf zur Unterstützung bei der Landtagswahl in Thüringen Spott und Kritik zugezogen hatte. In einem am Sonntag von den Thüringer Grünen veröffentlichten Twitter-Video sagte er: "Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land."

Das ostdeutsche Bundesland soll frei und demokratisch werden? Der von dort stammende Bundestagsgeschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, antwortete mit Ironie: "In welchem Gefängnis habe ich die letzten Jahre gelebt?", fragte er, ebenfalls auf dem Kurznachrichtendienst.

Am Montag kündigte Habeck aus Konsequenz aus dem Fauxpas in einem Interview mit dem "Bayerischen Rundfunk" an, nicht mehr twittern zu wollen. "Das wird Konsequenzen für mich haben. Ich glaube, dass ich Twitter aufgebe", sagte Habeck. Er sei "offensichtlich anfällig dafür, in einem Medium, das so aggressiv kommuniziert wie Twitter [...] auch so zu reden." Auch bei Twitter teilte Habeck mit, er wolle seinen Account löschen.

Auf Facebook schrieb Habeck: "Da der Datenklau, der die persönlichsten Gespräche zwischen mir und meiner Familie jetzt auf alle Rechner der deutschen Tageszeitungen und jede Menge rechter Medien gebracht hat, maßgeblich über Facebook erfolgte, lösche ich meinen bei Facebook auch."

Habeck fordert "Cyber-Polizei"

Habeck forderte nah dem massiven Diebstahl der Daten von Politikern, Prominenten und Journalisten auch eine bessere Ausrüstung und Ausbildung der Polizei für solche Delikte. Man brauche eine "Cyber-Polizei", sagte er am Montag im ARD-"Morgenmagazin".

"Wenn eingebrochen wird, muss man auch den Täter fangen. Und wenn jetzt nichts passiert, dann wird das eine Ermutigung für alle Anderen sein, weiter einzubrechen in unsere Daten", warnte Habeck. "Die Polizei muss ertüchtigt werden, solche Leute zu fassen."

Habeck ist einer der Hauptbetroffenen der Veröffentlichung der gestohlenen Daten. Als er davon erfahren habe, sei seine erste Reaktion "eine Art Panik" gewesen, berichtete er. Die gesamte persönliche Kommunikation mit seiner Familie sei plötzlich auf irgendwelchen rechten Seiten im Internet nachlesbar gewesen. "Das ist so, als ob einem die Liebesbriefe der letzten zehn Jahre geklaut werden und alle beugen sich darüber und sagen 'Na mal gucken, was er da alles noch so hat'."

