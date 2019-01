Zeit zu gehen

Berlin. Die Entscheidung von Angela Merkel, den Parteivorsitz abzugeben, hat die CDU beflügelt. Nach fast 18 Jahren war es allerhöchste Zeit.

Dass nun intensiv über den neuen Kurs und die künftige Rolle für Friedrich Merz gestritten wird, offenbart weniger die Schwäche der neuen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer als vielmehr die zurückgekehrte Lust am Debattieren, den Drang nach Aufbruch bei den Konservativen.

Was für die CDU gilt, könnte auch für die Große Koalition gelten: Würde Angela Merkel schon im Frühjahr als Kanzlerin zurücktreten und an Kramp-Karrenbauer übergeben, hätte die Regierung eine echte Chance, neu durchzustarten.

In Krisenzeiten ist Stabilität entscheidend. Die ruhige Hand der Kanzlerin war immer wieder ein Segen für das Land. Inzwischen aber gilt: Ohne neue Impulse, vor allem in der Wirtschaftspolitik, wird Unbeweglichkeit in die Krise führen. Von Angela Merkel ist der notwendige Reformeifer nicht mehr zu erwarten. AKK wäre er zuzutrauen.

Die SPD sollte dem Austausch der Regierungsspitze zustimmen. Kramp-Karrenbauer zur Kanzlerin zu wählen und so in die Pole-Position für die nächste Wahl zu bringen, mag aus Genossen-Sicht zwar widersinnig klingen. Mindestens ebenso riskant ist es aber, den Aufbruch jetzt zu verhindern und in zweieinhalb Jahren vom Wähler dafür verantwortlich gemacht zu werden.