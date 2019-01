Washington. Der Versuch eines Twitter-Nutzers, die jüngste Abgeordnete des US-Kongresses Alexandria Ocasio-Cortez auf bloßzustellen, ging nach hinten los. Stattdessen wird die US-Politikerin nun für ein altes Tanzvideo gefeiert.

Sie ist 29 Jahre und damit die jüngste Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses in der Geschichte der Vereinigten Staaten – Alexandria Ocasio-Cortez. Am Donnerstag wurde die Demokratin aus New York offiziell vereidigt und direkt Ziel einer "Troll"-Attacke im Internet, die die junge Politikerin bloß stellen sollte. Allerdings ging diese Aktion mächtig nach hinten los.

Unter dem Namen "AnonymousQ" veröffentlichte ein Twitter-Nutzer ein 30-sekündiges Video, darauf zu sehen ist Ocasio-Cortez, die zum Song “Lisztomania” von Phoenix die legendäre Tanzszene aus dem Kultfilm "Breakfast Club" nachahmt. Das Video entstand im Jahr 2010. Damals war die US-Politikerin noch Studentin auf der Boston University.

Ursprünglich war das Video wohl dazu gedacht, Ocasio-Cortez einen Image-Schaden zuzufügen. Denn das Video wurde mit dem Zusatz "Hier zeigt sich Americas beliebteste Kommunisten-Besserwisserin als die ahnungslose Idiotin, die sie ist..." veröffentlicht. Das Video sowie der Twitter-Account wurden inzwischen gelöscht.

Andere Twitter-Nutzer machten sich bereits lustig über den kläglichen Versuch, die New Yorkerin ausgerechnet mit diesem Video bloßstellen zu wollen: “Ich kann es kaum abwarten, bis meine Feinde mir mit einem Video schaden wollen, auf dem ich herumwirbel und dabei super heiß aussehe mit meinem glänzenden jugendlichen Haar und mich so benehme, als wäre ich gerade dabei erwischt worden, ins Watergate Hotel einzubrechen."

Auch der US-Komiker Patton Oswalt äußerte sich sarkastisch und sagte: "Sie wird sich nie erholen, wie die Welt sie ... (schaut Video) ...wunderschön tanzen und beim Spaß mit High-School-Freunden sieht?"

Dafür entstand ein neuer Twitter-Account, auf dem das Video der attraktiven Demokratin jedoch nicht dazu verwendet wird, ihr zu schaden, sondern im Gegenteil, sie dafür zu feiern. Und zwar indem das Tanzvideo immer wieder mit populären Songs unterlegt und veröffentlicht wird. Bereits nach wenigen Stunden folgen knapp 10.000 Menschen dem Account und die Videos haben bis zu 100.000 Aufrufe.

Am Freitagabend (deutscher Zeit) äußerte sich auch Alexandria Ocasio-Cortez zu dem Video und dem dazugehörigen neuen Twitter-Profil – natürlich ebenfalls Videoform: