Nicht nur die britische Wirtschaft befürchtet einen Kollaps bei einem ungeregelten Ausscheiden Großbritanniens aus der EU. In einem am Freitag veröffentlichten Brandbrief warnen auch 150 Hochschulen des Landes vor einem sogenannten No-Deal-Szenario.

"Dass das Vereinigte Königreich die EU ohne ein Abkommen verlassen könnte, ist eine der größten Bedrohungen, denen unsere Universitäten je gegenüberstanden", heißt es. Adressiert ist der Brandbrief an alle Abgeordneten des britischen Parlaments.

Eine der größten Sorge der Unterzeichner ist, dass die britischen Hochschule nach dem Brexit von den Fördermaßnahmen des Europäischen Forschungsrates (ERC) ausgeschlossen sein könnten. Fehlen könnte dann viel Geld, für die nächsten zwei Jahre seien 1,3 Milliarden Euro aus EU-Fördertöpfen für die britische Forschung vorgesehen. "Wissenschaftler, die ihre Forschungsanträge monate- oder sogar jahrelang ausgearbeitet haben, säßen plötzlich auf dem Trockenen", schreibt die Präsidentin der University of Manchester, Nancy Rothwell.

Entscheidende Brexit-Wochen



Ein ungeregelter Brexit gilt in Großbritannien als immer wahrscheinlicher – die kommenden Wochen entscheiden über das Schicksal des Landes.

Das britische Parlament soll in der dritten Januar-Woche über den mit Brüssel ausgehandelten Vertrag über den EU-Austritt abstimmen. Wird der Deal abgelehnt – wonach es bislang aussieht –, droht am 29. März ein ungeregeltes Ausscheiden. Tausende Regeln für den grenzüberschreitenden Handel und Verkehr zwischen Großbritannien und der EU würden abrupt ungültig. Grenzkontrollen müssten eingeführt werden.

Der Brexit-Zeitplan:

Mittwoch, 9. Januar: Wiederaufnahme der Debatte über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament

Ab der dritten Januar-Woche: Abstimmung über Brexit-Abkommen

Die britische Regierung bemüht sich vor der Abstimmung in der dritten Januarwoche bei verschiedenen Gruppen im Parlament, den Deal von Premierministerin Theresa May als alternativlos darzustellen. Eine große Gruppe von Labour-Abgeordneten und einigen konservativen Rebellen hofft darauf, den Brexit mit einem zweiten Referendum abzuwenden, sollte Mays Deal im Parlament scheitern. Eine Gruppe von Brexit-Hardlinern in der Regierungsfraktion spekuliert dagegen für diesen Fall auf einen klareren Bruch mit Brüssel, wenn das Land am 29. März ohne Abkommen aus der Staatengemeinschaft ausscheiden würde.



