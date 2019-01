Hamburg. Wie sind die Daten veröffentlicht worden, wer steckt hinter dem Angriff und wie geht es nun weiter? Was bislang zum Hackerangriff auf Politiker und Prominente bekannt ist.

Hacker haben massenweise Daten und Dokumente von hunderten Prominenten und Politikern im Internet veröffentlicht. Darüber berichtete am Freitag zunächst rbb24. Was bislang bekannt ist:

Wie sind die Daten veröffentlicht worden?



Verbreitet wurden die ersten Informationen bereits am 19. Juli 2017, zugenommen haben die Veröffentlichungen dann im vergangenen Dezember. Auf einem anonymen Twitter-Account wurden jeden Tag Links gepostet, die zu Datensätzen der betroffenen Personen oder Gruppen führten. Seit dem 28. Dezember wurden über den Account keine weiteren Daten mehr veröffentlicht, inzwischen wurde er gesperrt.

Was wurde veröffentlicht?



Veröffentlicht wurden unterschiedliche Dateien und Informationen, teils berufliche, teils aber auch private: Darunter sind Telefonnummern, Faxnummern, E-Mail-Adressen, Kopien von Personalausweisen und Mietverträgen, Privatadressen, außerdem ganze Chatverläufe, Rechnungen und Briefe. Sogar private Chats und Sprachnachrichten von Ehepartnern und Kindern sowie Skype-Namen von Kindern der Betroffenen wurden veröffentlicht. Aus dem Bereich des Kanzleramts und von Kanzlerin Angela Merkel sind nach Angaben der Bundesregierung aber keine sensiblen Daten veröffentlicht worden – zumindest nach erster Prüfung.

Wer ist betroffen?



Mit Ausnahme der AfD sind alle Parteien betroffen, die im Bundestag sitzen – CDU, CSU, SPD, Grüne, Linkspartei und die FDP. Mit Abstand die längste Liste hat die CDU. Auch einzelne Informationen zu Bundeskanzlerin Angela Merkel sind dabei. Dazu kommen Politiker aus dem Europaparlament, aus Landtagen und von Kommunen. Außerdem wurden Daten von verschiedenen Prominenten veröffentlicht, unter anderem von Schauspieler Til Schweiger, Moderator Oliver Welke und Satiriker Jan Böhmermann , den Musikern und Gruppen Marteria, K.I.Z., Casper und Sido sowie von bekannten Journalisten und Youtubern.

Warum ist der Angriff erst jetzt öffentlich geworden?



Der Youtuber Simon Unge veröffentlichte am Donnerstag ein Video, in dem er berichtete, dass sein Twitter-Account gehackt wurde. Über diesen Kanal verbreitete der (oder die) Hacker dann die bereits im Dezember veröffentlichten Datensätze noch einmal. Inzwischen habe Unge die Kontrolle über seinen Account zurück.

Wer steckt hinter dem Angriff?

Noch ist nicht klar, wer der oder die Täter sind. Das Portal "t-online.de" veröffentlichte am Freitag ein Interview mit dem Youtuber Tomasz Niemiec, der mit dem Hacker in Kontakt stehen soll. Während die Behörden derzeit noch prüfen, ob ausländische Dienste mit dem Hack zu tun haben, gehe Niemiec nicht davon aus. "Es ist genau die Masche, nach der der Hacker in der Vergangenheit auch schon vorgegangen ist", sagte er gegenüber "t-online.de". In der Vergangenheit habe der Täter die Ziele seiner Hacks auf Youtube zufällig gewählt.

Nach Einschätzung von Patrick Gensing von ARD-Faktenfinder könnte die Auswahl der "attackierten Personen, Kommentare und teilweise die Bildsprache" zudem auf ein teilweise rechtes Motiv hinweisen – "aber auch auf Personen aus der Gaming-Community".

Der inzwischen gesperrte Twitter-Account folgte nur wenigen anderen, unter anderem der für Hass und Hetze berüchtigten Website anonymousnews.ru. Likes gab es von dem Account aus für Tweets, die sich beispielsweise gegen Jan Böhmermann oder gegen Geflüchtete richten. Zudem wird der Verdacht eines rechten Hintergrunds dadurch verstärkt, da von den gehackten Politikern nur die AfD nicht betroffen ist.

Der Inhaber des genannten Accounts beschreibt sich auf Twitter selbst mit Begriffen wie Security Researching, Künstler, Satire und Ironie. Noch vor der Entfernung seines Blogs wurden die Daten – möglicherweise als Sicherung – auch auf anderen Seiten hochgeladen, wo sie am Freitagmittag noch abrufbar waren.



Wie gelangten der oder die Täter an die Informationen?



Offenbar handelt es sich um viele verschiedene Quellen, aus denen die Datensätze über einen längeren Zeitraum gesammelt worden sind. Wie die Täter an die Informationen gelangten, ist bislang unklar. Nach Angaben von rbb24 sind die Daten wahrscheinlich auf einem Server im Ausland hinterlegt und zusätzlich gespiegelt worden, damit sie nicht einfach gelöscht werden können. Zum Teil handelt es sich bei den Informationen aber auch um ohnehin öffentlich zugängliches Material.

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus dem Bundestag erfuhr, geht das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gegenwärtig davon aus, dass die Daten aus öffentlichen Bereichen des Internets wie Sozialen Medien oder Webauftritten stammen sowie teilweise aus privaten "Clouddaten". Man halte es zudem für möglich, dass jemand, der durch seine Tätigkeit Zugang zu sensiblen Daten hat, diese online gestellt haben könnte. Ein möglicher Angriffspunkt ist das Netz des Bundestags. Dass auch die Daten der Prominenten, Musiker und Moderatoren hierher stammen könnten, scheint unwahrscheinlich.

Sind die Daten authentisch?

Nach Recherchen von "Spiegel Online" sei zumindest ein Teil der Politiker-Daten echt und aktuell, andere seien nicht mehr aktuell. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei "mindestens eine gefälschte Datei dabei. Die gehört mir nicht, sie wurde mir nie geschickt, und ich habe sie nicht gespeichert". Sie werde von den Tätern aber als seine Datei ausgewiesen.

Wie geht es nun weiter?



Nach dem Bekanntwerden des Hacker-Angriffs kam am Freitagmorgen das nationale Cyber-Abwehrzentrum zu einer Krisensitzung zusammen. Auch der Generalbundesanwalt hat sich eingeschaltet. Außerdem wollen einige der Opfer Strafanzeige erstatten.

(mit dpa)