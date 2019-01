Das Bild an meiner Wand

Berlin. Politiker lassen sich ungern in die Seele blicken. Aber würden Bundestags-Promis ein Stück ihrer wahren Persönlichkeit preisgeben, ließe man sie ihre Lieblingsbilder beschreiben?

Das Bild an der Wand als Fenster zum Ich: Die "Welt" hat das Experiment versucht, mit interessanten Ergebnissen.

So erfahren wird, warum Grünen-Fraktionschef Toni Hofreiter in Berlin bis heute etwas Exotisches anhaftet. "Die Berge fehlen mir hier", sagte der Bayer, weshalb das Bild "Berge" von Harry Meyer sein Liebstes sei. So kann er im Geiste wandern, und dabei begegnet er "zuerst der Natur und dann irgendwann mir selbst".

Sahra Wagenknecht überwindet sich mit dem Fahrrad selbst, insbesondere am Mont Ventoux. "Gerade die eine Auffahrt von Bédoin hinauf ist extrem schwer. Das ist ein Ringen mit sich und dem Berg", sagte sie, und hat sich den "Mont Ventoux" von Till Neu ins Büro gehängt.

Dass FDP-Vize Katja Suding für das bunte Wimmelbild "Bangkok Nr.1" von Dirk Brömme schwärmt und Staatssekretärin Dorothee Bär (CSU) für einen pinkfarbenen Karl Lagerfeld, konnte man sich denken. Das favorisierte Werk von AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch kann durchaus verblüffen. Hauptmotiv in Manfred Bökenkamps "Oranienburger Straße" ist eine Synagoge. Rechtspopulistin von Storch sieht darin ein "Zeichen von Weltoffenheit, von Religionsfreiheit, von Toleranz".

Vielleicht sollte sie im Bundestag demnächst ihre Kunst sprechen lassen.





Anzeige Anzeige