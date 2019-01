Hamburg/Berlin. Unbekannte haben sich Zugang zu Daten von Politikern verschafft und sie im Internet verbreitet. Darunter sind auch private Adressen, Briefe und Bankinformationen.

Nach einem Hackerangriff sind große Mengen persönlicher Daten von Politikern und Prominenten ungeschützt im Netz veröffentlicht worden, meldet der Sender "rbb" am Freitagmorgen. Demnach seien Politiker aller Bundestagsparteien vertreten, mit Ausnahme der AfD.

Betroffen seien hunderte Handynummern und Adressen von Politikern aus der Bundes- und Landespolitik. Außerdem seien auch parteiinterne Briefwechsel – teils mehrere Jahre alt – unter dem geleakten Material sowie Rechnungen, gescannte Personalausweise, Einzugsermächtigungen und Chats mit Familienmitgliedern. Betroffen sind ebenfalls Musiker, Schauspieler, Fernsehmoderatoren und Yotube-Künstler.

Daten schon im Dezember veröffentlicht

Die Daten wurden über einen Twitteraccount verbreitet – schon vor Weihnachten und in Form einer Art Adventskalender. Allerdings fiel die Aktion jetzt erst einer größeren Öffentlichkeit auf. Beispielsweise leitet der Beitrag an Heiligabend ein mit den Worten: "Das 24. Türchen geht an die CDU/CSU". Der Account gehört zu einer Internet-Plattform, der Betreiber sitzt nach eigenen Angaben in Hamburg.

Die Fraktionsführungen im Bundestag wurden am Donnerstagabend über das Datenleck informiert und werten seitdem den Schaden aus. An welcher Stelle die Daten abgegriffen wurden, ist noch unklar.

Der Bundestag ist schon mehrfach Ziel von Hackern gewesen, die Schadsoftware ins Regierungsnetz einschleusten und Daten erbeuteten. Hinter den Attacken vermutete die Bundesregierung zuletzt den russischen Militärgeheimdienst.