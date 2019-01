Berlin. Mit der ersten Sammelklage Deutschlands gegen betrogene VW-Kunden schreibt der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) Geschichte. Die Zahl derer, die sich angeschlossen haben, "sprengt alle Erwartungen", sagte Vorstand Klaus Müller. Worauf können die Kläger hoffen? Und wen knöpft sich der vzbv als nächstes vor? Das Interview:

Die erster Musterfeststellungsklage wurde erst vor wenigen Wochen eingereicht. Wie viele Menschen haben sich schon angeschlossen?

Wir nähern uns der Marke 400 000! Bis Ende dieser Woche haben sich beim Bundesamt für Justiz 377 000 Menschen ins Klageregister eingetragen. Das sprengt alle Erwartungen und zeigt: Die Wut auf Volkswagen ist riesengroß. Und diejenigen, die die Sammelklage als zu schwach oder zu kompliziert für die Verbraucher kritisiert haben, irren.

Betroffen vom Rückruf waren 2,5 Millionen Volkswagen. Wird die Zahl der Kläger noch drastisch steigen?

Nicht alle werden und können sich anschließen. Menschen, die ihr Fahrzeug hauptsächlich geschäftlich nutzen, sind leider außen vor. Auch Leasing-Kunden oder Menschen, die den Wagen geschenkt bekamen. Nicht wenige VW-Kunden haben auch schon in Eigenregie geklagt. Aber ja: Die Zahl kann noch erheblich steigen. Geschädigte Kunden haben mindestens zwei Monate nach Eröffnung des Klageregisters Zeit, also bis zum 26. Januar 2018. Laut Gesetz kann man sich sogar bis zum ersten Tag vor der mündlichen Verhandlung anschließen. Und wir erwarten, dass der Prozess wahrscheinlich nicht vor dem Frühjahr beginnt.

Wird jeder Kläger Geld erhalten?

Es gibt zwei Szenarien: Wir könnten uns mit VW auf einen Vergleich einigen. Wenn der Autobauer eine signifikante Entschädigung anbietet, wäre dies für viele die beste Option. Die betrogenen Kunden erhielten sofort Geld. Es kann aber auch bis zum Bundesgerichtshof gehen. Im Anschluss müsste jeder Kläger die Entschädigungssumme individuell erstreiten. Davor kann ich VW nur warnen. Das wäre für die Geschädigten ein Elfmeter ohne Torwart.

Was wäre eine "signifikante Entschädigung" für Diesel mit Betrugs-Software?

Das deutsche Recht kennt keinen Strafschadenersatz. Es werden also keine Summen ausgeschüttet werden, die größer sind als der tatsächliche Schaden. Der maximal mögliche Schaden ist der Kaufpreis des Autos. Ob davon dann zum Beispiel eine Nutzungsgebühr abzuziehen ist oder nicht, sehen Gerichte mitunter unterschiedlich.

Treibt die Sammelklage VW in den Ruin?

Nein. VW hat allein 2017 mehr als elf Milliarden Euro Gewinn eingefahren. Das Unternehmen wird hoffentlich ausreichende Rückstellungen angelegt haben. Wir dürfen nicht vergessen: Der Autobauer hat seine Kunden in beachtlichem Ausmaß betrogen und muss für den Wertverlust gerade stehen!

Gegen Fahrverbote hilft die Sammelklage nichts, hier bleiben die Diesel-Fahrer die Dummen...



VW weigert sich, Hardware-Nachrüstungen zu unterstützen, in dem der Konzern technische Daten nicht weitergeben will. Das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten! Es ist unfassbar, dass Kanzlerin Merkel und Verkehrsminister Scheuer die schallende Ohrfeige aus Wolfsburg einfach einstecken. Wir erwarten, dass die Hardware-Nachrüstungen so schnell wie möglich erfolgen, von den Verursachern bezahlt und Garantien übernommen werden. Dass es technisch möglich ist, steht außer Zweifel. Die Automobilindustrie muss ihre Blockade endlich aufgeben. Die so genannten Umtausch-Prämien sind eine Farce. Sie sind nichts anderes als eine Rabatt-Aktion zum Verkauf von Neuwagen oder jungen Gebrauchten und bringen all jenen gar nichts, die sich kein neues Auto kaufen können oder wollen.

Auf welchen anderen Gebieten wird der vzbv Verbrauchern im neuen Jahr zu ihrem Recht verhelfen?

Die Fälle, die man bei der Schaffung der Musterfeststellungsklage im Kopf hatte, sind weit unspektakulärer als der Fall VW. Da geht es etwa um überhöhte oder falsche Handy-, Strom- oder Gasrechnungen. Trotz einschlägiger Urteile hat die Verjährungsfrist bisher wie ein Fallbeil in 99 von 100 Fällen Geschädigte von Ersatzansprüchen abgeschnitten. Das sollte jetzt ein Ende haben!

Geht es konkreter?

Wir können nun Musterfeststellungsklagen gegen Banken einreichen, die ihren Kunden zu hohe Gebühren abgeknöpft haben. In der Niedrigzinsphase haben viele Institute eine ungeahnte Kreativität entwickelt, um Entgelte zu erheben, für die sie keine Gegenleistungen erbringen. Trotz klarer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes konnte dies für Zehntausende von Betroffenen nicht durchgeklagt werden. Hier geht es für die Einzelnen nicht um dramatische Summen, aber auch 200 oder 300 Euro, die die Kunden erstattet bekommen könnten, sind viel Geld und summieren sich auf Unternehmensseite zu gigantischen zu Unrecht eingefahrenen Gewinnen.

Mit dem Start der Grünen Woche wird in wenigen Tagen das Thema Ernährung wieder in den Fokus rücken. Wann kommt in Deutschland eine einfache Lebensmittelkennzeichnung?

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ist sehr engagiert gestartet. Es ist gut, mit der Lebensmittelindustrie zu diskutieren, aber auch höchste Zeit, politische Entscheidungen zu treffen. Ich erwarte, dass sie diese auf der Grünen Woche endlich liefert.

Welche?

Wir brauchen ganz dringend eine einfache Kennzeichnung, aus der auf einen Blick hervorgeht, welche Fertigprodukte gesünder sind und in welchen besonders viel Salz, Fett oder Zucker steckt. Die Franzosen haben es mit ihrem „Nutri Score“ vorgemacht. Der ist noch übersichtlicher als die britische Lebensmittel-Ampel, über die seit vielen Jahren ohne Ergebnis gestritten worden ist. Der Nutri Score bündelt alle wichtigen Informationen in einer von fünf Farben und gibt auch Auskunft über positive Inhalte wie Vitamine oder Ballaststoffe. Ich muss kein Ernährungswissenschaftler sein, um in wenigen Sekunden zu erkennen, ob die Fertigpizza oder das Müsli links oder rechts im Regal besser für mich ist.

Danone und Iglu preschen vor, wollen das Label im Alleingang in Deutschland einführen...

In Deutschland drohen erste Konzerne, die Politik zu überholen. Das birgt die Gefahr eines Flickenteppichs, der die Verbraucher verwirrt anstatt zu informieren. Diese Zumutung muss uns Julia Klöckner ersparen! Neben Frankreich sind auch Belgien und Spanien schon weiter und haben sich auf den Nutri Score festgelegt.

Was bedeutet das Zögern in Berlin?

Durch ein Handeln der Ministerin könnte millionenfaches Leid begrenzt werden. Immer mehr Menschen - vor allem Kinder - sind übergewichtig. Die Ausgaben der Krankenkassen zur Diabetes-Behandlung explodieren. Lebensmittel so zu kennzeichnen, dass Salz-, Fett- oder Zuckerbomben sichtbar werden, ist der allereinfachste Schritt, um das zu ändern. Dass sich die Lebensmittelindustrie seit Jahren dagegen wehrt, ist ein Trauerspiel. Frau Klöckner sollte sich jetzt schnell mit Gesundheitsminister Jens Spahn unterhaken und das Drama beenden.