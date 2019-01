Chinas Mond-Coup sollte dem Westen Mahnung sein

Osnabrück. Als erstes Land der Welt hat China eine Raumsonde auf der Rückseite des Mondes platziert. Das mag auf den ersten Blick überraschend erscheinen. Tatsächlich ist es das aber nicht. Die einstige Werkbank der Welt wird zunehmend zum Innovationstreiber.

Die Losung der kommunistischen Führung, bis 2025 in technologischen Zukunftsfeldern spitze zu werden und weltweit mitzumischen, setzen Chinas Unternehmen und ihre Mitarbeiter zunehmend in die Tat um. Egal ob Roboter, Künstliche Intelligenz, Mobilfunk oder Präzisionsmedizin – überall setzen Chinesen zum Sprung an. Firmen wie die Telekommunikationsanbieter Huawei und ZTE gehören zu den innovativsten der Welt; unter den 20 führenden Technologiekonzernen sind inzwischen neun chinesische.



Visionen und Ziele beflügeln – auch wenn sie politisch verordnet sein mögen. Der Ehrgeiz, es mit internationalen Schwergewichten politisch, wirtschaftlich und eben technologisch aufzunehmen, hat viele Chinesen gepackt, nicht nur die kommunistischen Kader. Das Reich der Mitte ist bekannt für seine Dynamik und entsprechende Überraschungen, wie die Sonde auf der dunklen Seite des Mondes belegt.

China ist dabei, sich einen technologischen Vorsprung gegenüber dem Westen zu erarbeiten und profitiert dabei von dessen satter Trägheit. Man muss sich nur China und Deutschland vor Augen halten: behände Tatkraft dort, behäbige Verwaltung des Erreichten hier. Anlass vom hohen Ross auf das "Schwellenland" herabzublicken, gibt es längst nicht mehr. Made in China steht nicht länger nur für mangelhafte Massenware sondern zunehmend auch für Ideen, Effizienz und Qualität.



Lange haben die Chinesen vom Westen abgekupfert. Ist es bald an der Zeit China zu kopieren? Noch ist es nicht soweit. Dass Peking auch im Weltraum reüssiert, macht aber endgültig klar: China lebt technologisch längst nicht mehr hinterm Mond. Das wird auch politische Konsequenzen haben.