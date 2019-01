Amberg. Nach den mutmaßlichen Angriffen von Asylbewerbern auf Passanten in Amberg, instrumentalisieren Rechte die Tat. Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) verwies auf Facebook-Posts der Nürnberger NPD.

Nachdem vergangenen Samstag vier Asylbewerber mutmaßlich wahllos auf Passanten im bayrischen Amberg eingeprügelt und dabei mehrere Personen verletzt haben sollen, gründeten sich nun offenbar erste Bürgerwehren, um in dem Ort zu patrouillieren. Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) bestätigte dies gegenüber der "Mittelbayrischen Zeitung".

Das Stadtoberhaupt bekam demnach per Mail die Mitteilung einer Gruppe, die sich "Kraut/pol" nennt und Aktionen androhte, aus der die "Mittelbayrische Zeitung" zitiert: "Bedauerlicherweise haben Ihre Behörden völlig versagt; wir entsenden heute zwei Fernspäher nach Amberg. Wir vergessen nicht, wir vergeben nicht.“ Der Name "Kraut/pol" taucht oft in AfD-Foren auf, wie auf der Website "4chan".

Die NPD stellte bereits Fotos von den bürgerwehrähnlichen Szenen mit folgendem Text online: "Wenn wir sagen 'Schafft #Schutzzonen in #Amberg', dann meinen wir das auch so."



Die Polizei prüft die Berichte über eine angebliche rechte Bürgerwehr in Amberg. Ein Polizeisprecher sagte am Donnerstag, entsprechende Auftritte in sozialen Medien seien bekannt. Konkrete Hinweise auf Patrouillen, Demonstrationen oder dergleichen habe er aber nicht.



Die Parteispitze der AfD ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten und instrumentalisierte die mutmaßliche Gewalttat für ihre Zwecke:



Oberbürgermeister Cerny hatte die Polizei über das Aufkommen dieser vermeintlichen Bürgerwehren informiert und sich durchaus kritisch dazu geäußert: "Ich kann die Verunsicherung, wie ich sie in manchen Reaktionen von Ambergern sehe, durchaus verstehen, aber dieser Hass und die Gewaltandrohungen, die nun aus der ganzen Republik kommen, gehen mir zu weit."

Die AfD-Landtagsfraktionschefin Katrin Ebner-Steiner hatte angekündigt, an diesem Donnerstagnachmittag nach Amberg kommen zu wollen, "um sich ein Bild von der Lage in der Stadt" zu machen. Unter anderem seien Gespräche mit der Polizei und Bürgern geplant.

Der Polizeisprecher sagte, es seien keine Protestaktionen angemeldet oder bekannt. "Die Sicherheitslage in Amberg ist gut." Das habe auch die schnelle Festnahme der Tatverdächtigen am Samstag gezeigt. In Amberg gebe es genügend Polizisten; eine genaue Zahl nannte er nicht.