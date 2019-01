Osnabrück. Die Ära Merkel klingt aus, das steht fest. Das Jahr 2019 könnte das Ende von Angela Merkels Kanzlerschaft bringen, zumindest dürfte die Nachfolge geregelt werden. Generation Merkel: Wir haben norddeutsche Nachwuchspolitiker gefragt, wie ihre Bilanz ausfällt, die sie in ihrem politischen Leben bisher nur eine Kanzlerin erlebt haben. Hier schreibt Frank Rinck, Mitglied im Landesvorstand der AfD.

Im Vergleich zu dem Deutschland von 2005 zu dem Deutschland heute hat sich durch die Ära Merkel vieles negativ verändert. Ich denke dabei an das Aus der Atomenergie, die Bankenkrise, die überstürzten Auslandseinsätze der Bundeswehr, die Flüchtlingskrise, die Veränderung des Schulsystems, die Schaffung des Billiglohn-Sektors.











2010 wurde durch die schwarz-gelbe Bundesregierung eine Laufzeitverlängerung für die deutschen Atomkraftwerke beschlossen. Nach dem Vorfall in Fukushima gab es ein sofortiges Umschwenken mit dem Ausstieg aus der Atomenergie bis 2022, ohne über die Folgen der alternativen Energieversorgungen nachzudenken. Ähnlich fatal war die Vorgehensweise bei der Bankenrettung Griechenlands, bei der hunderte Millionen deutscher Steuergelder als Sicherheiten völlig unüberlegt bereitgestellt und verbrannt wurden. Diese Vorgehensweise der unzureichenden Gedankenfolge finden wir in vielen anderen Entscheidungen vor, sodass auch bei den Auslandseinsätzen der Bundeswehr nicht vernünftig abgewogen wurde, denn der Schlachtruf im deutschen Bundestag lautete „Deutschland wird am Hindukusch verteidigt“.





"Immer weiter vom konservativen Teil der Bevölkerung abgewandt"

In einem schleichenden Prozess hat Frau Merkel sich Stück für Stück immer weiter vom konservativen Teil der Bevölkerung abgewandt und teilweise das Ziel aus den Augen verloren, die Belange ihres eigenen Volkes bestmöglich zu vertreten. Ihre Wahlversprechen vor ihrer ersten Legislatur als Bundeskanzlerin haben sich im Laufe der Zeit um 180 Grad gewendet, bezeichnend dafür ist ihr Ausspruch gegen Zuwanderung im Jahr 2005. Nach der Nichteinhaltung dieser Aussage sagt sie 2010, dass Multikulti gescheitert sei. Nichts desto trotz reagiert sie gegenteilig, die Folge daraus konnten wir 2015 deutlich während der Flüchtlingskrise sehen.

Anzeige Anzeige

Ebenso im Bereich Billiglöhne können wir schon heute gravierende Resultate erkennen. So wird damit geworben, dass es der Bevölkerung in Deutschland nie besser ging. Tatsächlich ist es aber so, dass große Teile der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen häufig kaum mehr eine Familie ernähren können, ohne einen weiteren Minijob auszuüben. Dieser Zustand wird in Statistiken jedoch positiv dargestellt, denn jede weitere Beschäftigung klingt ohne Hintergrundwissen erstmal erfolgreich. Was also auf den ersten Blick nach Wohlstand klingt, ist näher betrachtet ein Zustand, der auf dem Rücken der Normalverdiener ausgetragen wird. Über wirkliche Verbesserungen wie effektive Steuererleichterungen oder Familienförderungen wird annähernd gar nicht diskutiert.

Ich blicke dem Ende der Ära Merkel positiv entgegen. Es ist an der Zeit für eine politische Wende, in der Menschen und Parteien eine Regierung bilden, die vorrangig die Interessen unseres Volkes vertreten und eine gute Zusammenarbeit mit unseren europäischen Nachbarn anstreben.