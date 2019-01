Osnabrück. Die Ära Merkel klingt aus, das steht fest. Das Jahr 2019 könnte das Ende von Angela Merkels Kanzlerschaft bringen, zumindest dürfte die Nachfolge geregelt werden. Generation Merkel: Wir haben norddeutsche Nachwuchspolitiker gefragt, wie ihre Bilanz ausfällt, die sie in ihrem politischen Leben bisher nur eine Kanzlerin erlebt haben. Hier schreibt Imke Byl, Landtagsabgeordnete von den Grünen.

Mit dem dramatischen Nichtstun von Merkel bin ich aufgewachsen. Und das in einer Zeit, in der die Klimakrise die größte Krise der Menschheit darstellt. Zu sehen, wie viele Erwachsene und wie viele Politikerinnen und Politiker bereit sind, unsere Zukunft leichtfertig wegzuwerfen, hat mich schon in meiner frühen Jugend politisiert. Letztendlich habe ich deshalb auch mit 23 Jahren für den Landtag kandidiert. Ich halte es nicht aus, dabei zuzusehen, wie Fakten ignoriert und Chancen für den Erhalt unserer Lebensgrundlage vertan werden. Bereits jetzt verlieren Menschen durch den Klimawandel ihr Zuhause, bereits jetzt merken wir, was eine derartige Klimaerwärmung für Folgen haben wird.











Merkel hat dabei entscheidende Jahre verspielt. Die am Anfang international gefeierte Klimakanzlerin ist allen Konflikten aus dem Weg gegangen. Entgegen dem deutlichen Willen der Bevölkerung gab sie der Atomlobby nach und vollzog den Ausstieg aus dem rot-grünen Ausstieg. Dann kam mit dem Atomunglück in Fukushima doch der plötzliche Meinungswechsel der Kanzlerin um 180 Grad. Mit diesem merkelschen Hin-und-Her wurden milliardenschwere Entschädigungszahlungen für die Atomkonzerne verursacht.





"Kohleausstieg geflissentlich ignoriert"

Ein ähnliches Prozedere kennen wir vom Kohleausstieg: Nicht erst seit gestern ist klar, dass Klimaschutz nicht funktionieren kann, wenn alte Kohlemeiler weiterlaufen und sogar noch neue gebaut werden dürfen. Trotzdem hat Merkel dieses Thema in den letzten drei Legislaturperioden geflissentlich ignoriert. Gebraucht hätte es einen geordneten und strukturierten Ausstieg, durch den man die betroffenen Regionen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zielgerichtet hätte unterstützen können. Jetzt müssen wir all das in wenigen Jahren schaffen – wenn wir es denn ernst meinen mit unseren Klimaschutzzielen und unserer internationalen Verantwortung. Die Mehrheitsfraktionen von CDU und SPD tun das offensichtlich nicht. Stattdessen werden Entscheidungen wie der Kohleausstieg in Kommissionen delegiert und weiter ausgesessen, bis es zu spät ist.

"In einer Macho- und Männerdomäne durchgesetzt"

Als Politikerin streite ich nicht nur für mehr Klimaschutz, sondern auch für Gleichstellung. Dass eine Frau an der Bundesspitze Deutschlands steht ist ein gutes, ein wichtiges Signal. Angela Merkel hat sich in einer Macho- und Männerdomäne durchgesetzt. Dafür gebührt ihr Respekt. Doch Politik zur Erreichung von gleichen Chancen für Mädchen und Jungen, für alle Geschlechter – die kam von ihr nie. Stattdessen hängen in Deutschland Werdegang und finanzielle Situation immer noch von Geschlecht und Herkunft ab.

Was also bleibt nach der Ära Merkel? Ein großer Scherbenhaufen ungenutzter Chancen. Und ein neues Jugendwort: rummerkeln. Das steht für „aussitzen; entscheidungsloses, abwartendes Handeln“. Doch ein Rummerkeln können wir uns definitiv nicht mehr leisten.