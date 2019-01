Osnabrück. Die Ära Merkel klingt aus, das steht fest. Das Jahr 2019 könnte das Ende von Angela Merkels Kanzlerschaft bringen, zumindest dürfte die Nachfolge geregelt werden. Generation Merkel: Wir haben norddeutsche Nachwuchspolitiker gefragt, wie ihre Bilanz ausfällt, die sie in ihrem politischen Leben bisher nur eine Kanzlerin erlebt haben. Hier schreibt Laura Rebuschat von der CDU.

Als Angela Merkel 2000 zur Vorsitzenden der CDU Deutschlands gewählt wurde, war ich zehn Jahre alt. Ich habe mich nicht gefragt, welchen Einfluss sie einmal auf das Handeln junger Entscheidungsträger haben würde. Ob und wie ihre Art mich und andere meiner Generation prägen würde, wie ihre Politik die deutsche Gesellschaft verändern würde. Auf die Lebensrealität einer Zehnjährigen hatte ihr Aufstieg damals keine Auswirkung. Angela Merkel und die CDU waren mir egal.











2000 hatten wir gerade den Jahrtausendwechsel unbeschadet überstanden. Im Radio dudelten Anton aus Tirol und die Vengaboys. Es war das Jahr der Expo in Hannover. Die Stars der deutschen Fußballnationalmannschaft hießen Lothar Matthäus und Oliver Bierhoff. Poldi, Schweini und Neuer stolperten noch in der B-Jugend über den Platz. Deutschland flog bei der EM als Gruppenletzter in der Vorrunde raus und Mehmet Scholl hatte das einzige deutsche Tor geschossen.

2004 dann erneut ein Vorrunden-Aus bei der Europameisterschaft und dazu rund 4,4 Millionen Arbeitslose. In meiner jungen Wahrnehmung war Deutschland ein Verliererland in sämtlichen Kategorien. Im Politikunterricht erzählte meine Lehrerin, wir würden sowieso mit großer Wahrscheinlichkeit arbeitslos sein.





"Erste Hoffnungsschimmer 2006"

Als Angela Merkel 2005 Bundeskanzlerin wurde und von Gerhard Schröder fast fünf Millionen Arbeitslose übernahm, war gefühlt niemand neidisch auf dieses Land. 2006 dann die ersten Hoffnungsschimmer: das Sommermärchen und eine jubelnde Bundeskanzlerin. Fußball-Merkel, Klinsmann, Poldi. Optimismus, eine positive Grundstimmung, ja, auch ein bisschen Stolz erfassten die Bundesrepublik.

Was folgte, war eine unglaubliche Entwicklung. Eine immer stärkere Wirtschaft, immer weniger Arbeitslose, immer mehr internationale Anerkennung. Rezession und Eurokrise? Nicht bei uns. Niemand konnte uns und unseren Sparbüchern etwas anhaben. 2013 holte Mutti für die CDU fast die absolute Mehrheit, 2014 endlich der finale Fußball-Triumph durch „Die Mannschaft“.

Uneitel, zuverlässig und wie selbstverständlich manövrierte Merkel die Bundesrepublik auch durch schwierige Zeiten. Selbstverständlich immer bergauf. Und machte uns Deutsche unfreiwillig zu erfolgsverwöhnten Besserwissern und Zauderern. Dank des hohen Niveaus kann eine Generation erstmals nicht sicher sein, einmal reicher zu sein als ihre Elterngeneration. Das macht für viele Angst vor der Zukunft.

"Nicht all ihre Entscheidungen schlecht reden"

Es ist ein Privileg, dass wir in dieser außergewöhnlichen Zeit erwachsen geworden sind. Aber damit geht auch die Verantwortung einher, nicht in Ehrfurcht vor Merkels Kanzlerschaft und Erfolgen zu erstarren. Aber eben auch nicht all ihre Entscheidungen schlecht zu reden. Klar sind die Herausforderungen heute andere als 2005. Sie erfordern andere Attribute, andere Wege. Deswegen ist es richtig, dass auch andere Personen diese Aufgaben nun lösen. Wir können Angela Merkel dankbar sein und uns gleichzeitig trotzdem darauf freuen, Teil der Veränderung zu sein. Ich für meinen Teil freue mich darauf.