Osnabrück/Schwerin/Flensburg. Viele Justizexperten von Richtern bis zu Ministern sehen die Personalentwicklung in der Justiz mit Sorge. Die Landesregierungen drehen nun an ganz unterschiedlichen Stellschrauben, um die Lage zu verbessern.

Die Justizministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Katy Hoffmeister (CDU), bezeichnet die Nachwuchsgewinnung bei Richtern und Staatsanwälten als eine der „größten Herausforderungen der kommenden Jahre“. Denn die Richterschaft des Landes ist überaltert, viele Juristen gehen in den nächsten Jahren in Pension. Das Durchschnittsalter bei Richtern liegt inzwischen bei über 52 Jahren. Bei den Staatsanwälten sieht es nicht viel besser aus – 51 Jahre. Bis 2025 wird etwa jeder Vierte der 450 Richter und 150 Staatsanwälte im Land das Pensionsalter erreicht haben, bis 2030 sogar jeder Zweite.

Laut Richterbund müssen innerhalb der nächsten zwölf Jahre 300 Proberichter neu eingestellt werden, um die Lücken zu schließen. Aber lediglich 15 Referendare traten im Juni 2018 ihren Vorbereitungsdienst an, der für das Zweite Juristische Staatsexamen Voraussetzung ist.

Um die Nachwuchsprobleme in den Griff zu bekommen, hat der Landtag in Schwerin im Herbst 2018 die Möglichkeit beschlossen, Referendare als Beamte auf Probe einzustellen. Damit steigt das Einkommen in der Vorbereitungszeit auf 1400 Euro monatlich. Prompt konnte mit 34 Neureferendaren im Dezember 2018 die Einstellungszahl vom Juni mehr als verdoppelt und vom Dezember 2017 deutlich übertroffen werden.

Außerdem sollen in diesem Jahr 21 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte geschaffen werden. Damit setzt die Landesregierung den im Frühjahr 2018 von den Koalitionsparteien SPD und CDU beschlossenen „Pakt für Sicherheit“ um, der auch für die Polizei 150 neue Stellen vorsieht und dessen Ziel es ist, die innere Sicherheit zu stärken. Unklar ist allerdings wie weit Mecklenburg-Vorpommern von den finanziellen Hilfen des Bundes für die Justiz der Länder im Rahmen des „Paktes für den Rechtsstaat“ profitieren wird. „Bund und Länder befinden sich aktuell in Verhandlungen zur Umsetzung des Paktes. Ergebnisse liegen noch nicht vor“, so das Justizministerium.

Ein Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums hält sich in diesem Zusammenhang ebenfalls bedeckt: „Für Aussagen zu möglichen Inhalten des Paktes für den Rechtsstaat ist es zu früh. Derzeit dauern die Gespräche auf Fachebene noch an.“ In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, bundesweit insgesamt 2000 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte sowie für entsprechendes Folgepersonal zu schaffen. „Wer den Rechtsstaat durchsetzen will, muss ihn entsprechend ausstatten“, sagte die Bundesjustizministerin. Einige Länder stellten vermehrt Personal ein. Und der Bund gehe mit dem „Pakt für den Rechtsstaat“ mit sehr gutem Beispiel voran. Damit kämen in Bund und Ländern 2000 Richter und 15 000 Polizisten dazu. „Damit unterstützen wir die Länder, die Leistungsfähigkeit der Justiz noch weiter zu verbessern.“Die Länder pochen nun auf eine rasche Umsetzung. Zwischen den Ländern und Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) brach zuletzt offener Streit über die Finanzierung aus. Die Justizminister der Länder forderten auf ihrer Konferenz im November, der Bund müsse sich nicht nur einmalig an den Kosten für die 2000 neue Posten beteiligen, sondern langfristig.

20 Monate bis zur Klage

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es derweil vor allem Engpässe an den beiden Verwaltungsgerichten in Schwerin und Greifswald, die einer Studie zufolge 2015 im Durchschnitt 20,1 Monate von der Klageerhebung bis zur Erledigung brauchten. Bei den vier Sozialgerichten des Landes in Schwerin, Rostock, Neubrandenburg und Stralsund betrug 2015 die Dauer aller Hauptverfahren 21,1 Monate.

Weniger problematisch ist die Situation dagegen im Strafvollzug. Anders als in vielen anderen Bundesländern müssen sogar Überkapazitäten bei den Haftplätzen abgebaut werden. So schloss die Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg im vergangenen Jahr. Insgesamt stehen dem Strafvollzug 1300 Haftplätze zur Verfügung.

Auch Hamburg, Bremen und Niedersachsen stocken Stellen in der Justiz auf. In Niedersachsen sind die Richter jedoch teils skeptisch. Die niedersächsische Landesregierung will bis 2022 insgesamt 250 neue Richter und Staatsanwälte einstellen und sieht derzeit keine Probleme bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter. Martin Speyer, Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums, spricht von einem mehrjährigen Vorgehen. Verfügbare Stellen habe man bisher adäquat besetzen können. Die Durchschnittsnote der im Jahr 2017 eingestellten Proberichter, also neuer Richter, habe deutlich über neun Punkten gelegen. „Auch im Jahr 2018 konnte der Bedarf in gleicher Weise gedeckt werden, allerdings liegen die abschließenden Zahlen noch nicht vor.“ Speyer betont die Familienfreundlichkeit der niedersächsischen Justiz sowie die Nachwuchsförderung. So würden etwa neue Richter und Staatsanwälte entlastet, um den Berufseinstieg zu erleichtern. „Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass auch künftiger Personalbedarf gedeckt werden kann“, erklärte Speyer. Mit Blick auf die zahlreichen Asylverfahren hatte Justizministerin Barbara Havliza (CDU) zudem angekündigt, entsprechende befristete Stellen an den Verwaltungsgerichten noch bis Ende dieses Jahres zu verlängern.

Unabhängig davon hatte die niedersächsische Landesregierung im vergangenen Jahr bereits 59 neue reguläre Stellen für Richter und Staatsanwälte geschaffen. In diesem Jahr sollen weitere 41 folgen. Der niedersächsische Richterbund warnt jedoch davor, dass mehr Stellen allein das Problem nicht lösten: „Der Arbeitsmarkt für Juristen ist hart umkämpft“, sagt der Vorsitzende des Richterbundes, Frank Bornemann. Viele Jurastudenten gingen nach einem Bachelor-Abschluss in die Wirtschaft. Die Richterbesoldung sei für Berufsanfänger oft nicht attraktiv.

Hohe Belastung

Trotz der personellen Aufstockung ist die Lage an den Gerichten teilweise sehr angespannt. „Die Belastungssituation in der Justiz und in unserem Bezirk ist hoch“, erklärte die Pressesprecherin des Oberlandesgerichts (OLG) Oldenburg, Bettina von Teichman und Logischen. Das OLG ist für einen Bezirk von Aurich über Delmenhorst bis Osnabrück zuständig. Von Teichmann spricht von einem erheblichen Personalmangel.

Am OLG selbst sei vor allem die Zahl der Zivilverfahren gestiegen. „Statt rund 1200 Verfahren im Jahr 2017 waren es 2018 rund 1400 Verfahren“, sagte von Teichman. „Es ist uns aber gelungen, dass sich die Dauer der Verfahren gegenüber dem Vorjahr dennoch nicht verlängert hat.“ Man versuche, die Belastung gleichmäßig zu verteilen. „Dem werden wir dadurch gerecht, dass die Verfahren unterschiedlich bewertet werden.“ So zählten Bau- oder Kapitalanlagesachen mehr als normale Zivilverfahren. Die Richter haben dafür also mehr Zeit.In Niedersachsen sei die Zahl der Verfahren unter anderem aufgrund von Prozessen gegen Volkswagen gestiegen. An den Landgerichten habe man „einen hohen Zugang der sogenannten „VW-Verfahren“ verzeichnet, bei denen es um die Abschalteinrichtungen der Motorensteuerung geht.“

Bei der Rekrutierung neuer Juristen sieht die Sprecherin dagegen derzeit keine Probleme. Im OLG-Bezirk gebe es hochqualifizierten Nachwuchs in ausreichendem Maße. Wichtig sei aber auch die gute Ausstattung der Arbeitsplätze. „Dazu gehören auch eine gute technische Ausstattung und eine angemessene bauliche Unterbringung. Insbesondere in Bezug auf die bauliche Situation ist bei vielen Gerichten noch einiges zu tun“, teilte von Teichman mit.

Auch Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr neue Planstellen in den Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten geschaffen – insgesamt sind es 44. In diesem Jahr sollen noch einmal 25 zusätzliche Stellen folgen. Damit wurde der Justizvollzug in den letzten Jahren personell um insgesamt 48 Stellen aufgestockt. Ab 2021 kommen zudem 63 neue Stellen im Justizvollzug, die eine dortige Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit ausgleichen. Zudem wurden im Justizministerium weitere 77 befristete Stellen, die zum Ende dieses Jahres weggefallen wären, verlängert oder sogar dauerhaft erhalten. Hinzu kommen dort weitere elf Stellen, die ausschließlich die Digitalisierung der Justiz bewältigen.

Besonderes Augenmerk wurde in Schleswig-Holstein auf zusätzliche Anwärterstellen für Justizbeamte gelegt. So sieht der Haushalt 2019 weitere 53 Anwärterstellen für Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten vor. Ministerin Sabine Sütterlin Waack (CDU) erklärte: „Damit haben wir – gemeinsam mit den im vergangenen Haushalt für das Jahr 2018 geschaffenen 89 zusätzlichen Anwärterstellen – die Ausbildungskapazitäten in der Justiz seit 2017 um über 50 Prozent steigern können. Unter den zusätzlichen Stellen befinden sich erstmals drei Stellen für ein duales Studium „Informationstechnologie“, das wir in Kooperation mit der Fachhochschule Kiel anbieten werden.“

Um die Attraktivität des juristischen Vorbereitungsdienstes in Schleswig-Holstein weiter zu erhöhen, wurde außerdem zum 1. Januar 2019 die Unterhaltsbeihilfe für Rechtsreferendare um rund 5 Prozent auf jetzt 1294,79 Euro erhöht.

Sütterlin-Waack geht davon aus, dass nun auch der Bund seiner Ankündigung eines „Pakts für den Rechtsstaat“ Taten folgen lässt und einen wesentlichen Teil einer nachhaltigen Finanzierung neuer Stellen in der Justiz der Länder übernimmt. Für Schleswig-Holstein etwa wäre angemessen, so die Ministerin, wenn der Bund für die nächsten vier Jahre Geld für etwa 15 Richter und fünf Staatsanwälte geben würde. Dafür brauchte das Land ungefähr 1,5 Million Euro jährlich, die entsprechenden Gespräche dazu laufen auf Ebene der Staatskanzlei und Bundeskanzleramt.

Aktuell sind die Sozialgerichte im Land mit Tausenden Klagen von Krankenkassen gegen Kliniken auf Grund von Abrechnungsstreitigkeiten beschäftigt. Sie sind sehr kurzfristig auf Grund einer Halbierung der Verjährungsfrist eingegangen. Nach Einschätzung von Sütterlin-Waack dürfte es sich um ein einmaliges Ereignis handeln. Dennoch habe man reagiert und sehr zeitnah zwei Neueinstellungen für die Sozialgerichtsbarkeit vorgenommen, so die Ministerin. Die Verwaltungsgerichte verzeichnen eine rückläufige Tendenz bei Asylverfahren, allerdings seien noch Tausende offenen Verfahren abzuarbeiten. Hier habe man 2018 und 2019 insgesamt zwölf Richterstellen geschaffen.