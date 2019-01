Osnabrück. Immer wieder bereitet der Militärtransporter A400M der Bundeswehr Sorgen – zu teuer, zu spät, zu schlecht, lautet die Kritik. Langsam scheint der als Pannenflieger bekannte Transporter aber auf die Zielgerade zu kommen.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) verkündete am Mittwoch bei einem Besuch des Fliegerhorstes in Wunstorf bei Hannover, dass die Bundeswehr einen zweiten Standort für die wachsende A400M-Flotte in Bayern auf dem Fliegerhorst Lechfeld bei Augsburg einrichtet. Dort werden 170 Millionen Euro investiert und 500 neue Dienstposten entstehen. Damit schafft die Luftwaffe für die Voraussetzungen für einen «multinationalen Hub», einen Flugzeugstützpunkt, an den sich Partner aus Nato und EU militärisch anlehnen können.

Welche Bedeutung hat der A400M?

Der Airbus gilt als der modernste Militärtransporter der Welt. und als Rückgrat des Lufttransportes. Denn Die Maschinen sind für die Versorgung der deutschen Militäreinsätze im Ausland gedacht. Der A400M ist etwa als fliegende Intensivstation einsetzbar und soll Verletzte aus Einsatzgebieten evakuieren. Zudem macht er es möglich, andere Flugzeuge in der Luft zu betanken, dafür kann er rund 7200 Liter Flugbenzin in zwei Spezialtanks transportieren. Erste Tests mit Tornado-Kampfjets fanden bereits statt. Der A400M soll die Transportflugzeuge vom Typ Transall, die schon 1968 in den Dienst gestellt wurden, ersetzen.

Wo liegen die Probleme?

Der A400M leidet an Kinderkrankheiten und vor allem technischen Problemen, etwa bei der Triebwerksentwicklung. Bei der Auslieferung kam es deshalb zu jahrelangen Verzögerungen, der A400M wird mehr als elf Jahre zu spät geliefert. Das erste Exemplar übernahm die deutsche Luftwaffe 2014, die letzte für Deutschland vorgesehene Maschine wird wohl 2026 an die Bundeswehr übergeben. Die Kosten stiegen gegenüber der ursprünglich veranschlagten Summe nach letzten Angaben um mindestens 1,5 Milliarden Euro. Bisher wurden nach Angaben der Luftwaffe erst 25 von 53 bestellten Maschinen an die Truppe ausgeliefert.

Ist der A400M das einzige Sorgenkind der Truppe?

Anzeige Anzeige

Nein, bei Weitem nicht. Immer wieder sorgen Waffen, die nicht einsatzbereit sind, für Schlagzeilen. Selbst nagelneue Panzer, Kampfjets und Hubschrauber lassen zu wünschen übrig. Laut Rüstungsbericht vom Oktober 2018 konnten 2017 nur 39 Prozent der an die Truppe ausgelieferten Hauptwaffensysteme genutzt werden. Das Ziel sind 70 Prozent. So waren von den 71 ausgelieferten Puma-Panzern nur 27 einsatzbereit, von den acht A400M die Hälfte. Ministerin von der Leyen gab zu: „Da wissen wir, dass es gewisse Mängel gibt.“ Dennoch findet sie es wichtig, dass Waffensysteme von Soldaten im Training und bei der Ausbildung genutzt werden – schon bevor sie voll ausgereift sind. Die Linke kritisiert das Bundeswehr-Beschaffungssystem massiv und kritisiert einen „milliardenteuren Pfusch auf Kosten der Steuerzahler“. bei der Truppe.

Warum laufen Rüstungsprojekte so oft aus dem Ruder?

Die Probleme sind vielschichtig. Panzer und Kampfjets gibt es nicht im Supermarkt zu kaufen. Da die Entwicklung neuer Waffensysteme oft technisches Neuland ist, sind die Waffen fehleranfällig. Zudem ist die Bundeswehr abhängig von Monopolisten. Zudem kommt es vor, dass Firmen, die im Vergabeverfahren unterlegen sind, klagen, was die ganze Sache verzögert. Viele Probleme sind aber hausgemacht: Durch den jahrelangen Sparkurs sind die Lager der Bundeswehr oft leer, die Nachproduktion von Ersatzteilen dauert Jahre. Außerdem gelten die Einkäufer der Truppe, das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr mit Sitz in Koblenz - als als zu bürokratisch. Union und SPD haben deshalb vereinbart, das Beschaffungswesen bis Ende 2019 zu überprüfen