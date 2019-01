Cottbus. Der Täter ist noch unbekannt, doch die Stadt Cottbus droht bereits mit Abschiebung: Eine Erklärung zu einem Messerangriff sorgt für Diskussionen.

Mit einer Presseerklärung hat die Stadt Cottbus für Irritationen gesorgt: Über Twitter verbreitete der offizielle Account der brandenburgischen Stadt am Neujahrstag eine Pressemitteilung zu einem Messerangriff in der Silvesternacht. Die Wortwahl der Erklärung fiel einigen Usern unangenehm auf und wird seitdem im Netz heiß diskutiert.

Was war passiert? Gegen 03.45 Uhr wurde laut Polizei in der Cottbuser Innenstadt ein 28-Jähriger, der einen Streit schlichten wollte, mit einer Stichwaffe verletzt. Warum es zu dem Angriff kam, ist bisher nicht klar. Der 28-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert, seine Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Die Kriminalpolizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter.

In der umstrittenen Mitteilung heißt es: "Sollte der oder die Täter hier noch ein Gastrecht genießen und kein unbeschriebenes Blatt sein, werden wir nicht zögern, ihm oder ihnen klarzumachen, dass er oder sie ein Ticket in die Heimat zu lösen haben. Wir hoffen, dass die rechtsstaatlichen Instanzen schnell und kompromisslos entscheiden. Wir lassen unsere Stadt nicht durch Typen beschädigen, die sich nicht benehmen können und denken, Konflikte auf diese Art lösen zu können."

"Weil ja jede Tat immer von einem Ausländer ohne gesicherten Status kommt?"

Die Polizei hatte in einem ersten Statement berichtet, dass der Tatverdächtige Ausländer sei. Inzwischen wurde die Aussage korrigiert und von einem Mann mit einem "südländischen Aussehen" gesprochen. Gerade die Tatsache, dass der Täter noch unbekannt ist und trotzdem von offizieller Seite bereits eine mögliche Abschiebung ins Spiel gebracht wird, sorgt für viel Kritik.

Die kennen weder Tathergang noch wird was über den Täter gesagt, aber man definiert Konsequenzen für Abschiebung. Weil ja jede Tat immer von einem Ausländer ohne gesicherten Status kommt? Die @Stadt_Cottbus kann das ja mal erklären. — Aljoscha Rittner (@beandev) 2. Januar 2019

Ist schon bemerkenswert, wenn ein offizielles Statement einen Handlungsauftrag an die Justiz enthält.

Hallo @Stadt_Cottbus! In Deutschland 🇩🇪 ist die Justiz UNABHÄNGIG. UNABHÄNGIG! Das gilt dann auch für Euch. Echt wirres Statement...#Cottbus#justitia Anzeige Anzeige 2. Januar 2019

Doch gibt es auch Stimmen, die den klaren Ton, der von vielen als unangemessen kritisiert wird, loben. Die Stadt veröffentlichte am Mittwochnachmittag eine Aktualisierung der ersten Meldung, in der auch festgehalten wurde, dass die Polizei inzwischen nicht mehr von einem Ausländer spricht. Außerdem wurde folgender Absatz eingefügt: "Grundsätzlich wollen wir klarstellen, dass wir gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in unserer Stadt sind. Jeder, der in unserer Stadt leben möchte, soll sich hier wohl und aufgenommen fühlen. Aber wir verurteilen auch jede Gewalttat, unabhängig davon, wer als Tatverdächtiger ermittelt wird. Jeder, der Gesetze missachtet und Straftaten begeht – ganz gleich welcher Herkunft – muss entsprechend die rechtlichen Konsequenzen in Kauf nehmen."

Gegenüber dem "RBB" rechtfertigte Stadtsprecher Jan Gloßmann die Pressemitteilung. "Die Wortwahl ist sicherlich drastisch aber inhaltlich ist dies die Linie, die von der Stadt auch bislang vertreten wurde", so Gloßmann. Im vergangenen Jahr seien wegen Straftaten gegen Deutsche verurteilte Ausländer abgeschoben beziehungsweise aus der Stadt gewiesen worden.