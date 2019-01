Warum Minister Seehofer falsche Prioritäten setzt

Osnabrück. Die Übergriffe von Asylbewerbern in Amberg sind eine Steilvorlage für Bundesinnenminister Horst Seehofer. Mal wieder kündigt er härtere Gesetze an. Dabei verwechselt der Minister aber die Reihenfolge - eigentlich geht es nämlich um etwas ganz Anderes. Ein Kommentar.

Es gibt ein paar Grundregeln in einem Staat, die für jeden Neuankömmling gelten – genauso wie für jeden Bürger übrigens auch. Dazu gehört, keine Gewalt anzuwenden und mit Behörden zu kooperieren.

Wenn Asylbewerber straffällig werden, müssen sie wissen, dass sie in Deutschland nicht mehr willkommen sind und abgeschoben werden. Wenn sie ihre Pässe wegwerfen und ihre Identität verschleiern, um sich Vorteile zu erschleichen, ist das zwar menschlich verständlich, muss aber Sanktionen nach sich ziehen.

Innenminister Horst Seehofer liegt mit seinem Ruf nach härterem Durchgreifen also im Prinzip richtig. Allerdings verwechselt er die Reihenfolge. Als Erstes sollte der Innenminister dafür sorgen, dass bestehende Gesetze auch eingehalten werden. Denn bei vielen Bürgern bröckelt die Akzeptanz der Flüchtlingspolitik, weil ihr Vertrauen in das Funktionieren des Rechtsstaates schwindet.

Man denke nur an Fälle wie den des mutmaßlichen Islamisten Sami A., der nach Deutschland zurückgeholt werden sollte, oder an Straftaten, die Asylbewerber begingen, die längst hätten abgeschoben werden sollen. Der Kern des Problems ist, dass jede zweite Abschiebung scheitert – darum muss Seehofer sich kümmern. Denn das ist gefährlich und empört zu Recht die Bürger. Ist das geschafft, kann der Minister sich an schärfere Gesetze machen.