Kampf um die besten Köpfe in der Justiz

Osnabrück. Wer soll einem Staat trauen, der gewalttätige Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen muss, weil Gerichte überlastet sind und Fristen verstreichen? Ein Staat, in dem es teilweise Jahre dauert, bis Verfahren eröffnet werden? Wenn die Justiz nicht funktioniert, ist die Demokratie in Gefahr.

Asylverfahren, Verbraucherklagen gegen Autohersteller – die Gerichte werden von ganz unterschiedlichen Streitfragen überschwemmt. Und die Lage wird sich weiter verschärfen, wenn in den nächsten Jahren Hunderte Richter in den Ruhestand gehen.



Es liegt in der Verantwortung des Staates, gutes Personal auszubilden und in ausreichendem Maße zu rekrutieren, um die Lage zu entspannen und für die Zukunft vorzusorgen. Da ist es gut und richtig, dass Bund und Länder gegensteuern und die Zahl der Juristen im Staatsdienst drastisch erhöhen wollen – auf einem Niveau, mit dem sogar der Deutsche Richterbund zufrieden sein dürfte.

Die Stellen lediglich einzuplanen reicht aber nicht aus – sie müssen auch besetzt werden.

Exzellente Juristen können in der freien Wirtschaft in Kanzleien oder Unternehmen wesentlich mehr verdienen als im Staatsdienst. Viele Bundesländer haben daher ihre Anforderungen an potenzielle Bewerber gesenkt. Aber sollten die besten Absolventen nicht auf einem Richterstuhl sitzen?